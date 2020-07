Bizar! Bewapende New Black Panther-leden groeperen in Amerika

Tijdens de Fourth of July-viering in de Verenigde Staten doken er beangstigende beelden op. Gewapende leden van de New Black Panther Party gingen als een garnizoen de straten op. Machtsvertoon of daadwerkelijk voorbereidingen op ergere dingen? Eén ding is zeker: dit soort taferelen ga je meer zien zolang de extremen van BLM salonfähig worden gemaakt.

The largest armed Black crowd I’ve ever seen in my life just crossed the front of my house in Stone Mountain. Bigger than any Black Panther engagement I’ve ever encountered #July4th2020 pic.twitter.com/4iH5qx77Ee — Jollof Rice Brand Ambassador (@_King_Akin) July 4, 2020

Het feit dat deze mensen met de Black Panther Party worden vergeleken is al zorgwekkend te noemen. De lui van de BPP – en tegenwoordig New Black Panther Party – zijn niet je standaard boomknuffelende activisten. Dit zijn gewoon terroristen die uit zijn op een apartheidsstaat.

Grand Master Jay doesn’t want praise but we are gonna give it to him 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/amKGKzH4Sw — C (@CarolineODID) July 5, 2020

Als je deze beelden ziet dan lijkt het of de extremen van de BLM-beweging bewust uit zijn op een gewapend conflict. Iets wat de situatie absoluut niet beter gaat maken, het zal de polarisatie in één klap alleen maar erger maken. Is dit wat men ook wil importeren naar Europa? Dat we dit soort randdebielen en hun gedachtegoed loslaten op Europa? Waren de jaren van de RAF, IRA en de Rode Brigades niet al bloedig genoeg?

BREAKING – An armed Not Fucking Around Coalition (NFAC) militia in Stone Mountain, Georgia has called out all rednecks to face them on the field of battle.pic.twitter.com/xUPkcT6uqL — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 4, 2020

Nu weten we dat Amerikanen graag potsierlijk over straat lopen met hun wapens. Maar ComicCon-verkleedpartij maakt het toch een stuk zorgwekkender. Want de vraag is op welke schaal dit soort dingen plaatsvinden.

De VS blijven een brandhaard