BLM-protesten blijken weer ordinair vandalisme en brandstichting, toch krijgt Trump de schuld omdat hij wél ingrijpt

Het is werkelijk ongelofelijk maar die protestacties in Seattle, Chicago, Portland en elders, worden nog steeds aangeduid als gewone ‘demonstraties tegen racisme en politiegeweld’. Alsof het normaal is dat duizend man op de been komt, een in aanbouw zijnde jeugdgevangenis en gerechtsgebouw in brand steken en er zeker 45 mensen worden gearresteerd.

Dit is puur vandalisme en brandstichting, gedaan door dezelfde groep mensen die ook verantwoordelijk is voor al die plunderingen en neergehaalde standbeelden van de afgelopen weken. Zo nobel zijn ze niet.

2/ Ook de lokale Starbucks in Seattle kreeg een bezoekje gehad van vreedzame demonstranten.pic.twitter.com/WMsA0YMwMs — Leon van Galen (@Leonvangalen99) July 26, 2020

De meeste steden waar deze ‘demonstranten’ de boel volledig afbreken, hebben een Democratische burgemeester. En die zijn heel vervelend op het moment. Ze willen namelijk niet dat hun steden afbranden maar zijn ook huiverig voor de inzet van de politie om de stad te beschermen. Voor je het weet creëer je een nieuwe George Floyd. De Amerikaanse federale regering (Trump) om hulp vragen is natuurlijk ook een no-go, dat zien de linkse betogers als verraad en dan kan de Democratische burgemeester een herverkiezing wel gedag zeggen.

In Seattle ging trouwens de BLM-waanzin nog veel verder en wilde de gemeenteraad agenten ontwapenen, zodat ze geen wapenstokken en pepperspray meer mogen dragen in het geval van gewelddadige groepen mensen. Absurd natuurlijk, en het Amerikaanse ministerie van Justitie blokkeerde de aangenomen maatregel, juist vanwege het geanticipeerde geweld van vandaag, wat dus een goeie inschatting blijkt te zijn.

Trump daarentegen wil nu maar wat graag ingrijpen en krijgt daar alle ruimte voor, want hij zet federale agenten in onder het mom van het beschermen van overheidsgebouwen tegen de betogers. Daardoor krijsen de Democraten alleen maar harder, want ‘de aanwezigheid van federale agenten zou de betogers uitlokken’ en ‘dit bewijst maar weer het systemische racisme in de Amerikaanse overheid’.

“Who do you think you are?” our new rulers demanded to know. pic.twitter.com/aeL24brgGJ — Mike (@Doranimated) July 26, 2020

Het gaat Trump waarschijnlijk geeneens stemmen kosten, want het zijn de door Democraten gedomineerde gebieden, en kan hem zelfs extra stemmen opleveren. Veel Amerikanen zijn die doorgeslagen gekkigheid inmiddels ook wel meer dan zat. Maar dat Trump ingrijpt, terwijl het overduidelijk is dat het nodig is, wordt hem dus nog kwalijk genomen ook. Die mensen zien liever hun eigen steden afbranden volgens mij.