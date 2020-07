Boris Johnson gaat Huawei weren. 5G-netwerken van China niet welkom

Naar verwachting zal Boris Johnson komende week bekend maken dat Huawei toch niet mag helpen om een 5G-netwerk op te bouwen in Engeland. Dit is een vrij grote draai voor Johnson, die in het verleden er niks op tegen had dat Huawei in Europa haar netwerken wilden aanbrengen.

Het gerucht gaat dat de Britse inlichtingendienst GCHQ haar advies heeft veranderd wat betreft de invloed van Chinese tech-bedrijven. Het is niet voor het eerst dat in Europa inlichtingen- of veiligheidsdiensten waarschuwen voor de mogelijke risico’s van samenwerking met Chinese bedrijven.

Eerder dit jaar wist BoJo nog triomfantelijk te vertellen dat Huawei wel mocht meebouwen, maar dat ze bij sommige kerndelen van het netwerk niet mochten meedoen. Nu zal naar alle waarschijnlijkheid BoJo dit besluit herroepen.

De Britse inlichtingendienst zegt haar advies te hebben veranderd vanwege de Amerikaanse sancties. Door de sancties van Trump is Huawei genoodzaakt om ‘onbetrouwbare’ technologie te gebruiken voor de aanleg van het netwerk.

De grote vraag is natuurlijk of het besluit van de Britten gevolgen zal hebben voor de aanleg van het netwerk in Nederland.

Het kabinet zal op z’n minst de moeite nemen om de beweegredenen van BoJo te onderzoeken. Onze regering besloot al eerder om Huawei te weren van kritieke onderdelen van de aanleg van 5G-netwerken in Nederland. De vraag is of dit dezelfde onderdelen zijn als waar de Britten zich zorgen om maken.