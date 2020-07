CBS meldt nieuwe migratiecijfers. Aantal migranten stijgt door versoepeling coronaregels

Tijdens de piek van de coronacrisis lag nagenoeg het migratiecijfer rond de nul. Nu Nederland weer ‘open’ is, weten migranten de weg naar Nederland weer te vinden. Het aantal migranten dat Nederland binnenkomt is weer flink aan het stijgen. Weliswaar is het cijfer van de maand juni een kwart lager dan het voorgaande jaar, er is duidelijk te zien dat de migratiestromingen weer op gang komen.

In de maand juni kwamen er 1300 mensen meer bij dan dat er vertrokken uit Nederland. Terwijl de maanden mei en april niet bijdroegen aan de groei van ons bevolkingsaantal.

Uit de cijfers van het CBS valt te zien dat in de maand mei de migratie voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa kwam. Vermoedelijk omdat er weer werk te vinden was in Nederland. In juni kwam het merendeel van de migratie juist uit andere streken.

In juni kwamen er 300 Syrische vluchtelingen meer binnen dan er vertrokken, wat betekent dat het aantal vluchtelingen ook weer aan het toenemen is. De cijfers voor de maand juli zullen in dit kader ook wel interessant zijn. Het zal men niet verbazen als ze weer gelijk lopen ten opzichte van vorig jaar.

Opmerkelijk is het wel om te zien dat de vluchtelingenstroom vanuit Syrië vrijwel direct stopte na de invoering van maatregelen tegen het coronavirus.