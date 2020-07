Column Jan Roos: Grachtengordelhaatclubs kunnen hun discriminatie zonder problemen uitbraken – ze deugen immers

Jan Roos haalt een grote streep door het ‘activistische gedoe’ van mensen die zich woke noemen. En al helemaal als kinderen daarmee geïndoctrineerd moeten worden. “Ah, de kinderzieltjes moeten weer eens gereinigd worden door de deugmens,” schrijft hij vandaag in zijn column: “Begrijpelijk, want ook de nieuwe generatie moet gemarineerd worden met hun denkbeelden.”

Het zou toch wat zijn als een groenteboer een verkoper zoekt en in zijn vacature schrijft dat alleen blanken mogen reageren. Wat zou er gebeuren, denk je? Ik denk dat-ie sowieso zijn glasverzekering kan upgraden, daarna zijn faillissement aanvragen en wachten totdat de politie hem komt ophalen. Hij zou aan de schandpaal genageld worden. En terecht.

Het zou toch ook wat zijn als de Albert Heijn een nieuwe manager zoekt en vraagt om een man. Dus vrouwen hoeven niet te reageren op de personeelsadvertentie. Appie zou weken door de feministische stront worden getrokken. De aandelenkoers zou in elkaar klappen en Margriet van der Linden zou zeker weer een matig bekeken special maken over hoe seksistisch supermarkten zijn. Overigens is het vragen om een man of vrouw ook niet meer voldoende. De identiteitsgekte heeft zich al diep in de overheid gevreten en het geslacht wordt binnenkort niet meer op ons paspoort vermeld, omdat er ook mensen zijn die allerlei tussenvormen hebben verzonnen in hun verwarde brein.

De reden dat je niet specifiek om een bepaald geslacht, geaardheid of huidskleur mag vragen is artikel 1 van onze Grondwet. Het gelijkheidsbeginsel. Het is dus verboden om iemand te discrimineren op welke grond dan ook. Dat gezegd hebbende moet ik wel zeggen dat er nog zoiets is als “positieve discriminatie”. Dan mag je wel discrimineren. Tenminste als je daarmee mannen, hetero’s en blanken afwijst op grond van hun geslacht, geaardheid of huidskleur. Deze mensen mogen dan opeens wel geweigerd worden. Iets dat alleen linkse mensen kunnen uitleggen, want aan discriminatie is niets positiefs voor mensen met gezond verstand. Maar nog even een keer de tekst van artikel 1: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Laten we er nog eens eentje uithalen, discriminatie op politieke gezindheid is niet toe. Dat is er eentje die met voeten wordt getreden in dit land. Kijk maar eens naar het politieke proces tegen Geert Wilders, het Berufsverbot in de media voor mensen zonder links gedachtengoed en het shadowbannen, cancellen en deplatformen van mensen die niet meedoen met alle gekte van de cultuurmarxistische revolutie in het Westen. Alleen is het telkens lastig te bewijzen.

Maar nu niet meer. Studio52nd, een creatieve subsidiehut, zoekt een Assistent Artistiek Leider. Ze stellen zichzelf even voor: “Studio 52nd is een organisatie die opereert op de grens tussen kunst, welzijn en activisme. We maken community theater in Amsterdam Oost met kinderen uit kansarme situaties.” Nou, dan weet je wel om wat voor figuren het gaat.

Maar laten we eens naar die vacature kijken. “Je geeft interactieve workshops aan (V)MBO- en praktijkschoolklassen (12 tot 20 jaar) die het thema van de voorstelling verdiepen, bijvoorbeeld racisme, gender of seksuele voorkeur.” Ah, de kinderzieltjes moeten weer eens gereinigd worden door de deugmens. Begrijpelijk, want ook de nieuwe generatie moet gemarineerd worden met hun denkbeelden: “Onze missie is jonge mensen een podium en een publiek bieden tegen maatschappelijke verharding en verwijdering.” Kijk eens aan, ze zijn tegen verharding en verwijdering, daar kan toch niemand het oneens mee zijn. Wat fijn dat die kinderen leren dat het allemaal wel een beetje minder kan met dat activistische gedoe.

Maar dan komt een functie-eis: “Je bent woke inzake verschillende vormen van discriminatie en sociaal onrecht.” Je mag dus alleen maar reageren als je extreemlinks bent. En dat is onwetmatig. Dus ik hoop dat er aangifte gedaan gaat worden, al denk ik dat dit soort grachtengordelhaatclubs hun discriminatie zonder problemen kunnen uitbraken. Ze deugen immers.