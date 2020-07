De Heksenjacht is nu écht losgebarsten: Boeing-topman weg vanwege 33 jaar oud artikel

Dit is gestoord. Belachelijk. Een totale heksenjacht. Maar links zag dat het goed was en geniet.

Neil Golightly was tot deze maand Senior Vice President of Communications bij Boeing. Met andere woorden, meneer was een echte topman. Omdat zo’n man niet gemakkelijk te vervangen is moet het bedrijf het voorlopig even doen met iemand die als interim-vp werkt. In de tussentijd gaat Boeing hard op zoek naar een opvolger.

Het vertrekt van Golightly was dus nogal een verrassing voor Boeing… en ook voor Golightly zelf. Tot voor kort was er niets aan de hand. Golightly deed zijn werk naar volledige tevredenheid. Hij en Boeing waren een match made in heaven, voor zover je dat kan zeggen over topmannen van multinationals.

Maar oh, oh, oh. Dat was tot de Woke-brigades een artikel vonden uit 1987… geschreven door Golightly toen hij nog in het Amerikaanse leger diende. Het onderwerp van het artikel? Of het al dan niet verstandig was om vrouwen a) op te nemen in het leger als soldaten en b) ze vervolgens naar het front te sturen. Golightly vond van niet. Vrouwen moesten maar beter niet voor hun land vechten.

En dat vindt de Woke-brigade onacceptabel. Vrouwonvriendelijk. Vieze hater! De Wokers kwamen in opstand, demonstreerden tegen Golightly… en hebben hem en Boeing nu dus op de knieën gedwongen. Golightly is weg.

Ik zeg het nog maar een keer: de Woke-brigades zijn ronduit gevaarlijk. Niemand is veilig. Ze willen alles en iedereen kapotmaken die ooit een andere mening heeft gehad.