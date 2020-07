De Russen zijn weer ‘bezig’! ‘Russische staatshackers willen informatie coronavaccin stelen’

Zucht. De laatste jaren is het altijd hetzelfde riedeltje: de Russen doen dit, de Russen doen dat. Zelden komt men met bewijs – kuch, kuch mevrouw Ollongren. Nu zouden Russische staatshackers bezig zijn met informatie te stelen over het coronavaccin. Wordt er bewijs geleverd? Nee natuurlijk niet, er wordt alleen ‘gewaarschuwd’.

Kijk, de Russen zijn absoluut geen lieverdjes. Dat is vrij duidelijk. Hoe zij omgaan met mensen- en homorechten is nogal dubieus. Maar om de Russen van werkelijk waar alles de schuld geven is echt next level complotdenken. Van de Russiahoax in de VS tot aan de Kremlintrollen van Ollongren, de Russen krijgen tegenwoordig van alles de schuld. De vraag is hoe effectief dit is. Nederland is – ook historisch gezien – vrij ‘russofoob’, we zitten al decennia in het meest uiterste pro-Amerika kamp.

Nu blijkt dat de Russen weer cyberaanvallen aan het uitvoeren zijn, althans volgens de gezamenlijke verklaring van Amerikaanse, Britse en Canadese veiligheidsdiensten.

De hackersgroep APT29 zou achter aanvallen zitten op verschillende laboratoria. De hackers zouden gebruik maken van phishing, iets wat overigens iedereen in zijn mail- en spambox kan tegenkomen.

Volgens de veiligheidsdiensten proberen de Russen via phishing aan inloggegevens te komen om zo de systemen binnen te komen.