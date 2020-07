Diederik Gommers: “Op de intensive care kiezen we toch echt eerder voor een 16-jarige dan iemand van 70”

Diederik Gommers, ook wel bekend als ‘Mr. Intensive Care’ wind er in ieder geval geen doekjes om: Als er op de intensive care een keuze gemaakt moet worden tussen een 16-jarige en een oudere patiënt, dan kan een jonge leeftijd nog weleens in je voordeel werken: “Op de IC zouden we toch echt eerder kiezen voor een 16- dan een 70-jarige”, aldus de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Het is natuurlijk een prangende vraag, want wat doe je als arts als je moet kiezen welke patiënt je wel of niet behandeld? Normaliter is die vraag gelukkig niet aan de orde, maar door de recente overbezetting van de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen, is dit vraagstuk dus toch een stuk relevanter dan je aanvankelijk zou denken…

Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse vereniging van Intensive Care is dan ook stellig tegenover de NOS:

“De politiek zou liever een muntje opgooien of first come first served en in dit geval de 70-jarige behandelen. Maar ik denk niet dat wij het over ons hart zouden kunnen verkrijgen om voor die 70-jarige te moeten kiezen. Dus laat dit soort keuzes alsjeblieft aan de artsen over. Wij dokters zouden toch echt gaan voor die 16-jarige.”