Dieptriest: moedergeit overleden na brute inbraak van gewetenloze criminelen bij kinderboerderij Breda

Dierenliefhebbend Breda is in diepe rouw ondergedompeld nadat maandagnacht een dierenbeul inbrak op een kinderboerderij en daarbij allerlei spullen gestolen heeft. Door de stress overleed een vrouwelijke geit – het dier was onlangs moeder geworden van een klein nestje aan lammetjes.

Dat inbrekers niemand ontziende gestaalde criminelen zijn, dat is iets wat we allang weten. Maar hoe grof, gewetenloos en buitengewoon brutaal ze zijn werd dinsdagochtend duidelijk toen de opzichters van kinderboerderij De Silk in Breda het erf betraden. Er bleken “diverse spullen vernield en gestolen” van het op vrijwilligers draaiende bedrijfje. Maar voorwerpen kunnen vervangen worden.

Dat kan niet worden gezegd voor de moeder van een stel nu verweesde geitenlammetjes. Op Facebook schrijven medewerkers van de kinderboerderij dat ze verdrietig zijn dat de geit Grietje na het voorval is komen te overlijden:

“Maar het ergste is nog dat onze landgeit Grietje is overleden, moeder van 2 jonge lammetjes. De veearts heeft het ernstige vermoeden dat dit gekomen is door stress door vreemden in het weiland. Waarschijnlijk door opjagen of voeren is de geit in shock geraakt en gestorven. Degene die dit op hun geweten hebben kunnen zich diep schamen en hoop dat ze zich melden. Ook door hun toedoen zijn er nu 2 lammetjes moederloos wat een hoop stress kan aanrichten en extra werk voor de verzorgers.”

De opzichters roepen mogelijke getuigen op de politie te verwittigen van inlichtingen, mochten ze die hebben. Vrienden van de inbrekers moeten zich van dit “tuig” distantiëren, roept de kinderboerderij ook nog. Waarvan akte.

Het is niet voor het eerst dit jaar dat opzichters van een kinderboerderij moeten constateren dat nachtelijke bezoekers als barbaren hebben huisgehouden op het erf. In maart werden op een kinderboerderij in Olst onthoofde schapen teruggevonden en kippen gestolen.