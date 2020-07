Dolblije Klaver over linkse CDA-lijsttrekker De Jonge: ‘Ik kijk uit naar onze samenwerking’

De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing is nog amper verwerkt of de linkse kameraden bij GroenLinks zijn hartstikke blij. Klaver is zelfs zo euforisch dat hij meent dat er een links kabinet mogelijk is nu De Jonge de lijsttrekker namens het CDA zal zijn. Leuke droom voor Klaver wellicht, maar de realiteit is dat de overwinningskansen voor de VVD – en dus Rutte – juist zijn gegroeid.

Helaas voor het CDA, en centristen in Nederland, heeft een krappe meerderheid van de CDA-leden toch hun voorkeur gegeven aan De Jonge. Zijn felle schoenen, en mogelijk zijn ‘leiderschap’ als minister hebben de leden mogelijkerwijs overtuigd dat zij De Jonge ‘beter’ achter dan Omtzigt.

Of dit een slimme keus is voor de partij in zijn geheel zullen we komend jaar zien. Met De Jonge aan het roer gaat het CDA zich wat linkser profileren, ikzelf acht het groeipotentieel niet denderend hoog onder een De-Jonge-koers. Daarentegen had Omtzigt de mogelijkheid om het CDA weer boven de twintig zetels te lanceren.

Daarentegen zijn sommige mensen op links juist hartstikke blij met de overwinning van De Jonge. Klaver ziet het al helemaal voor zich: een kabinet met linkse partijen en een semi-links CDA. Een gruwel voor Nederland, maar een natte droom voor onze Jessias.

Gefeliciteerd! @hugodejonge Na een spannende strijd, een mooie overwinning. Van grote politieke betekenis bovendien. Een kabinet over rechts is hiermee uitgesloten. Ik kijk uit naar onze samenwerking. — Jesse Klaver (@jesseklaver) July 15, 2020