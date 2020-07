Door genocide achtervolgde Yazidi’s hevig gefrustreerd: veel NL’se media-aandacht voor ISIS-lui, nauwelijks voor hen

Inmiddels is het bijna zes jaar nadat ISIS het Yazidi-volk op de Sinjar-berg in Syrië poogde uit te moorden. De genocide kon gelukkig niet worden voltooid, maar liet diepe sporen na. Maar zes jaar later lijken de Nederlandse media het allang weer vergeten, en focussen zij zich liever op al die ISIS-lui die nu zogenaamd modelburgers zijn. Het frustreert de Yazidi-gemeenschap enorm. Zeer begrijpelijk!

De Nederlandse media weet maar van geen ophouden: men blijft gefixeerd op ISIS-strijders en hun vermeende bekering tot nette, en verantwoordelijke burgers. Ze mogen betaald in talkshows komen en op de meest uiteenlopende plekken ellenlange zielige verhalen ophangen.

Ondertussen kwijnen hun (voormalige) slachtoffers weg. ISIS heeft echt gruwelijk huisgehouden onder de Yazidi’s, een kleine gemeenschap met een eigen unieke cultuur. Verkracht, tot slaaf gemaakt, tegen de zin bekeerd en uitgemoord. Een bijzonder nare poging om een heel volk uit te wissen.

De media lijken de Yazidi’s echter alweer totaal vergeten. Het lijdt tot heftige frustratie, zegt journaliste Brenda Stoter Boscolo die een boek schreef over de volkerenmoord die na amper een paar jaar alweer vergeten lijkt:

“De laatste weken de ene na de andere gefrustreerde Jezidi aan de lijn. ‘Waarom zo weinig media-aandacht voor ons, en (nog steeds) zoveel voor IS-ers?’”

Wel is Stoter Boscolo zeer dankbaar dat De Balie wél aandacht schenkt aan de Yazidi’s en binnenkort een hele thema-avond wijdt aan de genocide van het op de Sinjar woonachtige volk: “Het betekent veel voor de gemeenschap in Nederland,” schrijft ze.

Balie-directeur Yoeri Albrecht kan het er alleen maar roerend mee eens zijn: “Het verschil in aandacht is diep beschamend.” En wellicht dat een paar grote media-outlets zich even diep kunnen gaan schamen. Jullie weten zelf wel wie jullie zijn.