Duits parlementslid wil Mark Rutte benoemen tot Duitse volksheld

Zucht, die Duitsers lijken soms het spoor helemaal bijster. Florian Toncar, een gezaghebbende politicus binnen de Duitse liberale beweging, is helemaal verzot op onze premier Mark Rutte. Hij gaat zelfs zo ver in zijn idolaat van Rutte om hem een Duits lintje te geven. Rutte moet benoemd worden tot de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland.

Toncar is van mening dat Rutte recht heeft op een Bundesverdienstkreuz vanwege zijn inzet binnen de EU. Toncar is van mening dat Rutte juist probeert de schuldenberg in Europa behapbaar te houden.

„Terwijl de Duitse regering tegenwoordig iedere Europapolitieke richting mist, zou het Bundesverdienstkreuz voor Rutte het enige juiste signaal zijn”

Het lijkt alsof Rutte op dit moment meer aanzien geniet in Duitsland dan in Nederland. Terwijl in Nederland veel mensen alsnog balen dat Rutte heeft getekend voor het coronafonds, zijn de liberale Duitsers juist helemaal lyrisch over onze premier.

Toncar is van mening dat Rutte een grote rampspoed heeft voorkomen. Door juist een hardere eis te stellen voor het coronafonds. In Duitsland geloven ze dus wel in ‘Ruttes rem’, maar in Nederland twijfelen veel politici aan de noodrem binnen het fonds.

„Zonder Rutte en de spaarzame vier zouden we in Europa in een nog grotere schuldenberg zijn gerommeld. De Duitsers en alle Europeanen moeten dankbaar zijn dat het niet zover is gekomen.”