Veel onduidelijkheid over ‘Ruttes rem’ in coronafonds. Omtzigt eist meer duidelijkheid

Voor veel Nederlanders heeft Rutte – nog meer – gezichtsverlies geleden door toch akkoord te gaan met het megalomane herstelfonds in de EU. Veel mensen hebben twijfels over ‘Ruttes rem’, de bijnaam van de ‘noodrem’ in het akkoord waar Rutte heel ‘trots’ over is. Voor CDA-Kamerlid Omtzigt is dit de reden dat hij meer duidelijkheid wil over deze noodrem. Want nu lijkt iedereen er een andere definitie over te hebben.

Veel buitenlandse media zien Rutte nog als de leider die de EU ‘op het spel zette’, ondertussen weet inmiddels iedereen in Nederland dat Rutte voor de zoveelste maal niet zijn poot stijf durfde te houden. Hij gebruikte de afgelopen weken ferme termen, eiste meer verantwoordelijkheid van Zuid-Europese landen, en nog veel meer stoere taal voor de bühne. Uiteindelijk heeft hij toch braaf getekend, wel heeft hij het conceptplan lichtelijk kunnen wijzigen. Toch blijft het bedrag aan giften enorm.

Vragen van het CDA (samen met @EvertJanSlootwe) aan @MinPres Rutte over de noodrem procedure pic.twitter.com/yRPEnSqWaO — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) July 22, 2020

Rutte zelf is erg content met de afgedwongen noodrem in het akkoord. Maar er is te veel onduidelijk over dit mechanisme. Vandaar dat Omtzigt weer de moeite neemt om voor iedereen het duidelijk op papier te krijgen. Wat houdt dit mechanisme en, belangrijker gezegd, wat zal het betekenen in de praktijk?

Omtzigt blijft onverdroten zijn werk als Kamerlid doen!