Duitse sekswerkers staan al sinds maart droog en gaan nu met gespreide benen de barricades op

In de stad Hamburg zijn sekswerkers de straat opgegaan om te demonstreren tegen het coronaverbod op hun beroep. De dames en heren van plezier eisen een heropening van de bordelen, liveshows en seksclubs in Duitsland.

Sinds maart hebben de Duitse sekswerkers namelijk hun werk moeten neerleggen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Een perspectief is er allerminst.

Inmiddels ogen de straten in Duitsland (waaronder Hamburg) weer als vanouds: Winkels, restaurants en bars zijn weer open en het is weer gezellig druk in de Duitse binnensteden. Maar de omvangrijke Duitse seksindustrie wordt vergeten verzwegen.

Hitsige Duitsers mensen kunnen alvast wel in Nederland terecht. Daar is seksueel contact tussen klanten en escorts sinds 1 juli weer toegestaan.