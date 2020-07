FILMPJE! “Ge zijt een nazi, ge zijt een fascist!” Identiteitscontrole in België loopt helemaal uit de hand…

Een Vlaams filmpje gaat viraal nadat een politieagent in het Belgische Roeselare een arrestant stevig aanpakt. Hoewel de agent zich wel een beetje laat kennen, moest hij eerst wel meerdere keren incasseren dat hij werd uitgemaakt voor een nazi en een fascist.

De beelden liegen er niet om:

“Als blijkt dat de politieman over de schreef is gegaan, zullen er maatregelen genomen worden tegen hem” #coronavirus Parket start onderzoek nadat op skatepark een agent een jongen zonder mondmasker met een vuistslag en pepperspray in zijn gezicht raakt.https://t.co/ZfkPOpjLxE pic.twitter.com/6KZYsBf4cJ — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL) July 26, 2020

Zegt u het maar! Ging deze politieagent helemaal over de streef en had hij zich moeten inhouden, of was dit een terecht optreden van de politie omdat de (latere) arrestant deed aan uitlokking en weigerde een mondmasker te dragen?