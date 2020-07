Forum voor democratie: NPO probeert generatieconflict aan te wakkeren, echte oorzaak is massale immigratie

Bij Nieuwsuur verscheen er een item hoe de ‘vergrijzing zorgt voor een belemmering van de zoektocht naar een nieuw huis’. De NPO is heel stellig: vergrijzing is de oorzaak dat onze woningmarkt compleet op slot zit. Dit is echter pertinente onzin volgens Forum voor Democratie. Zij menen dat de NPO doelbewust aanstuurt op een generatieconflict, zodat ze de échte oorzaak niet hoeven te benoemen: de massa-immigratie.

Jaar na jaar komen er zo’n 100.000 migranten bij in Nederland. Al deze mensen hebben huisvesting nodig, toch beweert Nieuwsuur met droge ogen dat niet de massale immigratie een enorm druk op de woningmarkt legt. Neen, het zijn de ouderen die het de jongere generatie lastig maakt.

Volgens FvD is dit soort nieuwstoevoer typisch voor de NPO. Zij proberen het echte probleem, de ongecontroleerde immigratie, te verdoezelen door een andere probleem op te werpen. In dit geval worden de Nederlandse bejaarden geslachtofferd. De NPO doet dit natuurlijk doelbewust, aangezien haar doelgroep een mengelmoes is van senioren en linkse ‘woke’-mensen. Deze twee groepen willen ze lekker tegenover elkaar uitspelen.

Niet vergrijzing, maar massale immigratie veroorzaakt woningnood. Probeert de NPO een generatieconflict aan te wakkeren maar de échte oorzaak – jaar op jaar meer dan 100.000 immigranten erbij – te verdoezelen? #FVD wil een einde aan de massale immigratie!https://t.co/ZN06K3vdhX — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) July 4, 2020

Bij Forum voor Democratie moeten ze hier niks van hebben. Zij gaan niet mee in dit narratief van de NPO. Zij agenderen de werkelijke oorzaak: de (ongebreidelde) massa-immigratie. .