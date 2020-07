Frits Bosch: ‘NRC radicaliseert in hoog tempo’

Het racismedebat spijt de New York Times. Ex columniste Bari Weiss van die krant is er weggevlucht. Ze schrijft dat ze er is weggepest vanwege haar vermeend conservatieve ideeën. Vanwege de vijandige omstandigheden schreef ze haar ontslagbrief. Volgens Weiss zijn in de Verenigde Staten de lessen uit 2016 nog altijd niet geleerd. Uiteindelijk wordt door boze Twitteraars bepaald wat er gepubliceerd mag worden.

Weiss:

“They have called me a Nazi and a racist; I have learned to brush off comments about how I’m “writing about the Jews again.” Several colleagues perceived to be friendly with me were badgered by coworkers. My work and my character are openly demeaned on company-wide Slack channels where masthead editors regularly weigh in. There, some coworkers insist I need to be rooted out if this company is to be a truly “inclusive” one, while others post ax emojis next to my name. Still other New York Times employees publicly smear me as a liar and a bigot on Twitter with no fear that harassing me will be met with appropriate action. They never are.“

Dat doet natuurlijk meteen diverse bellen rinkelen bij ons. Ook oud NRC redacteur Hans Moll werd weggepest bij de krant. Hij schreef er het boek “Hoe de nuance verdween bij een kwaliteitskrant” over. Moll werkte 23 jaar bij deze krant. In zijn boek doet hij verslag van eenzijdige benaderingen en een structureel partijdige berichtgeving bij NRC. Een NRC medewerker bevestigt me dat dit nog steeds zo is. En iedereen kan het lezen.

Leo Lucassen schrijft in de krant: “de afgelopen dertig jaar heeft tot een integratie-pessimistisch klimaat geleid waarin xenofobe en racistische politici als Wilders en Baudet gedijen.” Dit is niet de eerste keer dat deze ‘hoogleraar’ zich zo uitlaat. Wilders en Baudet worden beiden dodelijk bedreigd. Lucassen zet daar de turbo op. Als je herhaald politici xenofoob en racistisch noemt als hoogleraar, dan roep je verkapt op tot moord. Ook in Nederland zijn de lessen uit 2002 Pim Fortuijn, 2004 Theo van Gogh en daarvoor Hans Janmaat allerminst geleerd.

Soortgenoten van Lucassen roepen “Als je Baudet dood wilt zeg dan ‘paf’ en universitair docent Corné Hansen: “waar is Volkert als je hem nodig hebt’. En ze kregen geen straf, natuurlijk niet. Het wordt gedoogd, impliciet goedgekeurd. Het doel heiligt de middelen. De kogel komt weer van links. In Nederland wordt een kimaat gedoogd dat oproept tot moord. Maar ‘minder Marokkanen’ mag niet. Hoe absurd kan het hier worden?! En NRC publiceert Lucassen’s haatdragende bagger!

Een schandaal in Duitsland vormde in 2018 Claas Relotius, linkse topjournalist van Der Spiegel[i], die jarenlang nepnieuws de wereld in heeft gestuurd om rechts zwart te maken. Hij was ’Duitse journalist van het Jaar’ en heeft toegegeven dat hij vele nepverhalen heeft geschreven, uit zijn dikke linkse duim gezogen. “Waarom heb je het gedaan Retorius? Antwoord: “ik was bang niet geaccepteerd te worden”, angst om niet politiek correct bevonden te worden. Hij geeft vier onderscheidingen terug en is ondergedoken. Zijn collega Juan Moreno zegt: “ich wusste dass er lügt”.

De meeste media in Nederland zijn door-en-door politiek correct. We mogen niet verbaasd zijn als iets soortgelijks zich ook in Nederland voordoet. Bas Heijne was gespecialiseerd in het bashen van Geert Wilders. Heijne’s plek is ingenomen door Tom-Jan Meeus, die samen met Tommy Wieringa Baudetbashing tot een hogere kunst hebben verheven. NRC columniste Clarice Gargard maakt het helemaal dol, zijn basht het gehele Nederlandse volk: “Jullie zijn racisten! Ook Nederland heeft een racisme probleem” in een oeverloze haat om wie we zijn en om wie we waren. Antifascisten zijn nu de fascisten. Hoofdredacteur René Moerland zet de traditie van Peter VanderMeersch voort. NRC radicaliseert in hoog tempo.

[i] Bild, 21-12-18: “Immer mehr Fälschungen nachgewiesen”.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.