Frits Bosch over inclusiviteitspsychose: ‘grootste moraalridders komen zelf uit meest elitaire en minst inclusieve bubbel’

Er raast een inclusiviteitspsychose en diversiteitsdwang door het Westen. Iedereen die zich maar een beetje bewust is van zijn ‘geprivilegieerde positie’ als blanke man of vrouw doet daar aan mee. Degenen die het hoogst van de morele toren blazen bewegen zich vaak juist in de meest elitaire en minst inclusieve bubbel. Dat is bekend en prins Constantijn is daarvan een goed voorbeeld!

Bedrijfsadviseur Prins Constantijn heeft “diversiteit tot kernpunt van zijn adviespraktijk gemaakt”. Maar helaas moest hij door zijn recente opmerking op Twitter diep door het stof. Hij kreeg nogal wat kritiek op zijn tekst over het ministerie van VWS. Het begon allemaal met een bericht van Jelle Prins, een succesvolle app-ontwerper. Hij is door het ministerie gevraagd om te helpen bij het ontwerp van de Corona app, ofwel traceer-app. “Verstandig van VWS, dapper van jou, want het zal niet makkelijk zijn. Succes! Probeer VWS nog zover te krijgen om niet alleen witte mannen – hoe expert ook – als adviseurs te vragen” reageert Constantijn. Die opmerkingen over ‘witte mannen’, schiet velen in het verkeerde keelgat. Het woord ‘racisme’ valt zelfs. “Het gaat toch om expertise, en niet om kleur?” vraagt iemand zich kritisch af tegenover de prins en “wat heeft pigment hiermee te maken?” Constantijn maakt duidelijk dat hij enkel diversiteit hoog in het vaandel heeft en hij maakt zijn excuses dat het verkeerd begrepen is.

Wat een geweldige diversiteitsprins is Constantijn. Maar hoe divers is eigenlijk het Koninklijk Huis en de staf? Nul komma nul. Alles en iedereen is daar verderfelijk wit. De hele hofhouding is compleet blank! Wat een schande! Het barst daar van ‘white privilege’. Is prins Constantijn zich bewust in welke onheus ‘geprivilegieerde positie’ hij en zijn familieleden zich bevinden? Zullen we het Koninklijk Huis en de staf eens inclusiviseren? Dan laten we Koning Willem Alexander en koningin Maxima een stapje terugdoen naar de rang prins en prinses.

Ik stel voor Jerry Afriyie tot koning te kronen: koning Afriyie, dat klinkt ook goed. We nemen afscheid van prins Constantijn, prinses Laurentien, prinses Margriet en Pieter van Vollenhove. Daarvoor in de plaats stel ik voor tot prinses te benoemen: prinses Silvana Simons, prinses Clarice Gargard en prinses Natacha Harlequin. Naar een goede moslima en een transgender vrouw wordt nog gezocht, ‘ze zijn er echt hoor’! Vervolgens benoemen we prins Akwasi en prins Edgar Davids. In de categorie afwijkende seksuele gerichtheid stel ik voor: prins Gordon. Prins Constantijn zal vast heel tevreden zijn dat in zijn plaats prins Akwasi komt, want hij heeft diversiteit hoog in het prinselijke vaandel staan, toch?

We gaan ook de slavenkoets, de Gouden Koets, overschilderen met die vernederende voorstelling er op. In plaats van die donkere mannen maken we daar witte mannen van, die knielen, languit liggen en een paar met de vuist omhoog.

Terug naar het prachtige inclusiewerk van prins Constantijn. Constantijn zegt “nooit meer in een team te gaan zitten als er geen vrouw inzit.” Wat prachtig inclusief! 25 investeringsfondsen kondigen aan alleen nog te investeren in bedrijven met minimaal 35 procent vrouwen in het topmanagement. Dus deze inclusie-expert krijgt vanzelfsprekend de opdracht daarvoor te zorgen: “Zeg niet dat er geen ‘geschikte vrouwen te vinden zijn’. Hoezo ‘niet te vinden zijn’? Vacatures staan voor iedereen open om te reflecteren, ook voor vrouwen. Vrouwen kunnen zich vrijelijk aanmelden, net als mannen.

In Scandinavië zijn vrouwenquota geprobeerd. Men is er van teruggekomen want dwang blijkt in de praktijk niet goed te werken als er onvoldoende vrouwen voorhanden zijn voor bepaalde functies. Dat zo weinig vrouwen nu solliciteren bij tech-bedrijven hangt samen met het feit dat op technische universiteiten het aantal vrouwen rond 12 procent schommelt, waardoor men niet kan verwachten dat op de werkvloer 35 procent vrouwen vertegenwoordigd zijn. Vrouwen reageren doorgaans niet positief op vacatures die specifiek voor vrouwen zijn. Voor veel zichzelf respecterende vrouwen voelt het niet goed om zo aan werk te komen. Het maakt onzeker: ‘ben ik wel goed genoeg, mogelijk val ik later door de mand’ en ‘ik wil geen Excuus Truus zijn. Past het eigenlijk een prins zich uit te spreken ten gunste van een vrouwenquotum dat discriminatoir uitpakt voor mannen? Maar als hij burgermannetje is, kan het heel goed! Leve koning Afriyie!