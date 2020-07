Gaat Twitter gebukt onder censuur? Opnieuw bericht van president Trump verwijderd!

We hebben net een gigantische hack en schandaal binnen Twitter op ons bordje gekregen, maar de Amerikaanse sociale mediadienst lijkt het censureren nog niet verleerd! Een campagnevideo van president Donald Trump werd van het medium verwijderd vanwege een rechtenkwestie.

Wat is er nu precies aan de hand? Machine Shop Entertainment, het managementbedrijf van de 00’s band Linkin Park (kent u deze nog?) diende een klacht in op Twitter. Trump zou in een campagnevideo namelijk onrechtmatig gebruikt hebben gemaakt van de muziek van de band.

Nu is het niet de eerste keer dat Linkin Park -de groep waarvan de zanger in 2017 tragisch genoeg zelfmoord pleegde- mensen wijst op een rechtenkwestie, maar na de gigantische hack van afgelopen week moet ook Twitter zich beseffen dat hun beleid onder de loep ligt.