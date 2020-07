Geert Wilders boos vanwege ‘geënsceneerde aangiftes’! “Schandvlek voor onze rechtsstaat”

Geert Wilders is op z’n zachtst gezegd not amused over de gang van zaken tijdens het ‘minder Marokkanen’-proces. Zeker niet nu er een stukje in het AD is verschenen waarin duidelijk werd dat de aangiftes tegen de PVV-voorman ‘wel degelijk geënsceneerd’ zijn.

Dat zegt ene Lies van der Rei in een ingezonden brief. Zij werkte toen als medewerker intake en service bij de politie. Ze vertelde onder andere dat de mensen die aan haar balie stonden vaak niet wisten wat ze kwamen doen en dat er op aangiftes is aangestuurd.

“Niet meer onderzoek in proces ‘minder Marokkanen’ (AD 9-7). Ik werkte als medewerker intake en service bij de politie. Veel allochtone mensen kwamen ten tijde van de uitspraak van Wilders aan de balie. De meesten wisten niet wat ze kwamen doen. Veel spraken niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Als wij vroegen waarvoor ze kwamen, konden ze dat niet zeggen. Zij gaven dan een formulier af waarop stond waar de aangifte over ging. De meesten konden nog net ‘aangifte Wilders’ zeggen. Die aangiftes waren wel degelijk geënsceneerd. Geert Wilders had zijn woorden misschien anders kunnen gebruiken, maar er is op aangiftes aangestuurd. Wij waren verplicht ze op te nemen.”

Voor Geert Wilders is dit het zoveelste bewijs dat zijn proces aan alle kanten rammelt. In een tweet trekt hij dan ook fel van leer en deelde eventjes mede dat hij hoopt dat de rechters dit stukje goed zullen lezen. Daarnaast betitelde hij “dit politieke proces” als “een schandvlek voor onze rechtsstaat”. Met alle feiten die nu boven tafel zijn gekomen, kunnen we hem daar geen ongelijk in geven.

“De politie geeft het nu ook zelf toe: de aangiftes tegen mij waren “wel degelijk geënsceneerd”! Ik hoop dat de rechters dit goed lezen. Dit politieke proces is een schandvlek voor onze rechtsstaat.”