Goh, wat raar… Gedragsonderzoek RIVM concludeert: we houden minder afstand en willen ons niet laten testen

Het zal u niet verbazen, maar volgens het RIVM houden we tegenwoordig minder afstand. Slechts 28 procent van de deelnemers zegt zelden tot nooit te dicht bij vrienden of familie te komen. Eind april lag dat percentage nog op 63 procent. Ook zijn we kennelijk niet bereid om ons te laten testen op het coronavirus.

Op basis van de resultaten die worden genoemd in het artikel, lijkt het erop dat mensen echt maling hebben gekregen aan de anderhalve meter. Mensen gaan kennelijk naar plekken toe waar geen afstand gehouden kon worden. In supermarkten is het ook feest en houdt haast niemand zich er meer aan. Thuisblijven bij klachten zit er in 89 procent van de gevallen ook niet meer in. En 63 procent heeft al weer fysiek contact met vrienden en familie gehad.

Als ik naar mezelf kijk: m’n vriendin en ik hebben ook corona gehad, deden voorzichtig en hielden iedereen op afstand. Op een gegeven moment gingen we kijken hoe het met onze vrienden ging en met wie zij allemaal contact hebben gehad. Dat viel in de meeste gevallen prima te overzien, dus namen we uiteindelijk het risico om elkaar weer in één ruimte te treffen. Hetzelfde geldt voor familie, al deden we bij de opa’s en oma’s natuurlijk véél voorzichtiger.

Volgens mij zijn de mensen gewoon corona-moe. Maatregelen zoals mondkapjes in het ov (maar niet in het vliegtuig) ondermijnen de geloofwaardigheid van de overheid en het RIVM. Helemaal wanneer de rest van de wereld ze wel draagt en het RIVM nog steeds geen hard bewijs kan vinden voor de effectiviteit ervan. Hetzelfde geldt voor de anderhalve meter-regel in de buitenlucht.

Maar ja, iedereen is wel lakser geworden. Waarschijnlijk omdat het toch voornamelijk ouderen en zwakkeren zijn die echt risico lopen, en jongeren véél minder.