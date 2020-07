Groene dictators van Milieudefensie: ‘Vier keer vliegen per jaar? Dan 320 euro bovenop ticket’

De rebellen van de Groene Khmer hebben niet stilgezeten afgelopen tijd. Nu het vakantieseizoen langzaamaan weer begint, en mensen weer gaan vliegen beginnen zij weer met hun anti-plezier-retoriek. Ze willen het vliegen ontmoedigen door enorme heffingen op vliegtickets in te voeren. Hoe vaker men vliegt, hoe hoger de heffingen zullen worden.

Als Milieudefensie nu de macht pakt – of GroenLinks komende maart bij de verkiezingen – dan kunnen veelvliegers de portemonnee trekken. Zelfs bij één vakantievlucht per jaar moeten mensen worden gestraft aldus Milieudefensie. Bij eenmaal vliegen per jaar moet men 40 euro bovenop de ticketprijs betalen. Bij een tweede vliegreis komt er 80 euro bovenop de ticket. Ziet u het patroon al? Vanaf vier keer of vaker betaalt men 320 euro bovenop de ticketprijs.

Een totaal ridicuul plan natuurlijk, iets wat sowieso enorme weerstand vanuit de samenleving zal opleveren. Maar dat vinden de lieden van Milieudefensie natuurlijk niet relevant. Het doel heiligt de middelen…

Gelukkig hebben onderzoekers uit Delft dit plan al redelijk ontkracht. De uitvoeringskosten zijn gigantisch, dus het plan is niet rendabel, en daarmee waarschijnlijk ook niet haalbaar.

,,Gelet op de complexiteit schatten wij de uitvoeringskosten op dezelfde hoogte als de kosten van de toeslagen van de Belastingdienst.”

Toch moeten we niet gek opkijken als de linkse partijen binnenkort deze kwestie gaan agenderen.