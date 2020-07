Helft asielzoekers die in ‘straf-azc’ zitten verlaten voor voltooiing ‘straf’ het azc

De kansenparels en raddraaiers onder de asielzoekers die zo ongeveer iedere wet- en regelgeving aan hun laars lappen worden naar een zogeheten ‘straf-azc’ gestuurd. De Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen meldt echter één probleem: de helft van de raaddraaiers vertrekt voortijdig uit het azc. Ze verdwijnen simpelweg gewoon, waardoor ze hun straf niet uitzitten. Waar ze naartoe gaan weet niemand, want welkom bij reguliere azc’s zijn ze niet…

Locatieleider Klaas van der Veen zegt dit tegenover de Telegraaf. Door de inperking van hun bewegingsvrijheid besluit de helft van de asielzoekers om maar simpelweg te ‘ontsnappen’. Ze vertrekken hoogstwaarschijnlijk naar het buitenland of ze gaan de illegaliteit in.

Als asielzoekers moet je het flink bont hebben gemaakt om in een straf-azc terecht te komen. Het zijn lastpakken die continu zich misdragen, maar nog niet een te erg strafbaar feit hebben gepleegd. Een straf-azc is van een zwaardere gradatie dan een aso-azc. Als men bij een straf-azc komt, dan wordt daadwerkelijk hun bewegingsvrijheid ingeperkt.

Asielzoekers die het verpest hebben bij hun eigen azc kunnen 5 tot 13 weken naar een straf-azc worden gestuurd. Als zij de straf uit zitten mogen ze weer terug naar hun reguliere azc. Helaas zie je het straf-azc veel terugkeerders kent. Men die zich continu weer misdraagt.

„Laatst was er een asielzoeker die bij zijn terugkomst direct weer personeel bedreigde”, zegt locatieleider Klaas van der Veen met een diepe zucht. „Hij stond binnen een dag weer hier op de stoep.”

Het is schrikbarend om te lezen dat de helft van de asielzoekers die in een straf-azc thuis horen simpelweg verdwijnen. Zij worden dus nagenoeg onzichtbaar voor de statistieken. Zij worden dus ‘onzichtbaar’ binnen Nederland, of gaan lopen etteren in andere EU-landen.