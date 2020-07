Hoera! Corona-vaccin van Oxford veilig en lijkt zeer effectief. Eind van die ellendige coronacrisis eindelijk in zicht?!

Vandaag zeer goed nieuws van de Universiteit van Oxford. Het wereldvermaarde Britse onderzoeksinstituut heeft de eerste tests met een vaccin tegen het coronavirus afgerond en de resultaten zijn bijzonder goed: ze laten patiënten zowel anti-stoffen als T-cellen aanmaken. De verwachting is dan ook dat het voor 2021 op de markt is.

Kunnen we nog voor Kerstmis allemaal worden ingeënt tegen dat nachtmerrie-achtige coronavirus en een zeer onaangename periode in onze naoorlogse geschiedenis afsluiten? Die hoop blijft niet alleen springlevend, maar wordt ook nog eens groter dankzij bijzonder aangenaam nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Want daar rapporteert de Universiteit van Oxford dat een effectief, veilig en praktisch vaccin tegen het coronavirus vandaag met enkele straffe passen genaderd is. De eerste proeven met het vaccin leveren namelijk precies op wat gehoopt werd:

“Het coronavaccin van de Britse universiteit van Oxford lijkt veilig en de eerste resultaten van de tests bij zo’n 1100 mensen zijn positief afgerond. Volgens de onderzoekers zijn er geen ernstige bijwerkingen geconstateerd en leidt het vaccin tot de aanmaak van antistoffen en T-cellen tegen SARS-CoV-2, schrijven zij in het medische tijdschrift The Lancet. Het is nog wel te vroeg om te concluderen dat het vaccin met de naam AZD1222 afdoende bescherming biedt tegen het coronavirus. 70 procent van de proefpersonen kreeg koorts of hoofdpijn, maar volgens de onderzoekers is dat prima te verhelpen met paracetamol.”

De onderzoekers benadrukken nog wel dat er de komende tijd meer onderzoek moet worden gedaan naar de langetermijnseffecten van het virus: die zijn nog niet helemaal duidelijk. Maar fijn om te weten dat dit een uitstekende kans van slagen heeft is het wel, al is het maar omdat Nederland honderden miljoenen in de ontwikkeling van dit preventieve medicijn gepompt heeft.

Op naar een coronavrije wereld, op naar een vaccin!