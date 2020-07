Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt vanwege zedendelict!

Hans Prummel, inmiddels voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant, is opgepakt vanwege een zedendelict. Hij heeft zijn functie (tijdelijk) neergelegd nadat bekend werd dat hij mogelijk betrokken is bij een zedenmisdrijf. De Gaykrant is het grootste LHBT-medium en de schok is dus groot voor de LHBT-gemeenschap.

Paul Hofman neemt de taak als hoofdredacteur tijdelijk op, inhoudelijk wil hij nog niks over de kwestie loslaten.

,,Er is sprake van een verdenking van een misdrijf, ja”, bevestigt hij. ,,Maar inhoudelijk kan ik niets erover zeggen. Meer weet ik niet. Maar we zijn heel erg geschrokken.”

Collega redacteur Kenneth Steffers is ook werkzaam bij de Gakrant. Steffers geeft aan, net als velen binnen de gemeenschap, geschokt te zijn van het nieuws.

Mijn reactie: 'Als redacteur voor de @GaykrantNL ben ik ontzettend geschrokken van de aanhouding van Hans Prummel en het ernstige delict waar justitie hem van verdenkt. Ik volg de ontwikkelingen nauw op de voet & ga mijn positie binnen de #Gaykrant heroverwegen. Dit is pijnlijk.' https://t.co/Pi6hBmri29 — Ken Stash (@KenStash) July 6, 2020

De Telegraaf heeft van een woordvoerder van het Openbaar Ministerie te horen gekregen dat Prummel als sinds woensdag in voorarrest zit.

,,We kunnen wel melden dat een 44-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van een zedengerelateerd misdrijf”, laat hij weten tegenover De Telegraaf. ,,Deze persoon is woensdag voorgekomen en zijn voorarrest is met veertien dagen verlengd.”

Alle vermeldingen naar de hoofdredacteur in kwestie zijn op de site al weggehaald, ook is zijn profiel van het medium verdwenen.

Zolang alle feiten nog niet op tafel liggen blijft het speculeren wat er aan de hand is.