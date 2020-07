Huawei met wortel en al verwijderd van het Britse 5G-netwerk

Het Verenigd Koninkrijk komt toch terug op een eerdere beslissing, gemaakt in januari, over het toestaan van het Chinese telecombedrijf Huawei om de Britse 5G-telecommarkt te betreden. Niet alleen wordt het bedrijf nu geweerd, maar alle apparatuur van Huawei dient ook verwijderd te worden. Telecombedrijven zoals Vodafone en BT hebben tot 2027 om deze klus te klaren. Huawei wordt dus met wortel en al verwijderd van het Britse 5G-netwerk.

Amerikaanse sancties op het Chinese telecombedrijf worden aangegrepen als reden voor het omkeren van deze eerdere beslissing. Huawei zou door de sancties niet meer betrouwbaar alles kunnen leveren wat nodig is om hun diensten aan te kunnen bieden in het Verenigd Koninkrijk, dus stopt men de samenwerking.

Het klinkt echter als een smoes om met opgeheven hoofd terug te kunnen komen op de eerdere deal van de Britten om Huawei het 5G-netwerk uit te laten rollen. Daar was toen al bezwaar tegen, omdat Huawei ervan wordt verdacht het spioneren van de Chinezen te faciliteren, zo niet direct zelf betrokken te zijn bij dergelijke praktijken.

Huawei zit al ruim 20 jaar in de Britse telecommarkt en genereert 24 procent van haar totale verkoopcijfers via de Europese markt. Huawei wordt door de Amerikanen afgeknepen en de Britten geven de genadeklap, althans wat betreft het 5G-netwerk. Of ze ook van het 4G-netwerk zullen worden verwijderd, is nog onduidelijk. De Chinezen zullen het er echter vast niet bij laten zitten en op één of andere manier terug gaan slaan.