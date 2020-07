Hugo de Jonge bewijst: hij staat werkelijk helemaal nergens voor

Op 1 juli hield Hugo de Jonge — de favoriet voor het lijsttrekkerschap van het CDA — een speech via Facebook Live. Het resultaat was precies wat je verwacht van de man: een enorm vat holle retoriek.

Zelf was De Jonge er — weinig verrassend — wél erg blij mee. Zie deze tweet maar waarin hij de tekst van de speech met iedereen deelt:

Je leven zien als opdracht om van betekenis te zijn voor de mensen om je heen, de opdracht om verschil te maken. In die traditie wil ik staan. In die traditie wil ik jullie lijsttrekker zijn. — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 1, 2020

Nou, ik heb me er doorheen geworsteld en moet zeggen: zelden heb ik zo’n nietszeggend verhaal gelezen. Hugo de Jonge wil overal voor staan — en daardoor staat hij juist nérgens voor. Iedere andere politicus had dezelfde speech (met enkele kleine wijzigingen) kunnen geven. Zeker iedere politicus van een kartelpartij.

Dat is een beetje zielig, maar wat zijn speech eigenlijk vooral triest maakt is dat deze zelfde Hugo de Jonge het prima vond om ouderen te laten creperen in verzorgings- en verpleeghuizen. Want corona. Die arme oudjes stierven massaal en, als ze het wel overleefden, mochten ze niemand zien, waardoor ze verpieterden. Het kon De Jonge allemaal niets schelen.