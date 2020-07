Hugo de Jonge: de meeest kwaadaardige kwal van Nederland

Meneer De Jonge zet er “een fles wijn” op dat hij de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA al in één ronde wint. Arrogant tot en met, een enorme kwal… maar hij is nog gevaarlijk ook. Want zo’n uitspraak kan deze man alleen maar doen als hij al weet wat de uitslag is… en blijkbaar wil hij dat wij weten dat hij het weet… en dat we daar helemaal niets aan kunnen doen.

“Ik zet er een goede fles wijn op dat het morgen al lukt”, aldus De Jonge na de wekelijkse ministerraad vrijdag. Een tweede stemronde is wat hem betreft dan ook vrijwel zeker niet nodig. Mona Keijzer en Pieter Omtzigt hebben geen schijn van kans. Einde oefening. Dit terwijl heel veel wethouders juist hebben laten weten Omtzigt te steunen en hij ook nog eens bijzonder populair is op Twitter.

Paul van der Bas — oud-redacteur van De Dagelijkse Standaard — vraagt zich af waarom De Jonge deze gewraakte uitspraak doet. “Waarom zou je zoiets zeggen? Niet alleen sta je voor paal als je ongelijk hebt, je komt ook nog eens over als een enorme kwal,” aldus Paul.

Waarom zou je zoiets zeggen? Niet alleen sta je voor paal als je ongelijk hebt, je komt ook nog eens over als een enorme kwal. https://t.co/2nuMPBHX93 — Paul van der Bas (@paulvdbas) July 10, 2020

Het is inderdaad ongelooflijk dat hij zoiets zou zeggen als hij niet zeker is van de uitslag. Maar hoe kan hij dat zijn? De tussenstand behoort geheim te zijn… en de uitslag zou pas om 17:00 uur vandaag bekend worden gemaakt. Niet alleen voor gewone CDA-leden, maar ook voor de kandidaten zelf.

Is De Jonge werkelijk zo dom dat hij het risico neemt om keihard af te gaan? Je zou denken van niet.

Een samenzweringstheoreticus zou zich vervolgens afvragen: weet hij hoe hij presteert omdat hij de tussenstand doorkrijgt óf omdat de uitslag — zoals sommige critici van het CDA al vanaf dag één zeiden — van tevoren al vaststond?

Een cynicus zou denken dat, of het nou a of b is, de conclusie is dat deze megalomaan wíl dat wij weten dat die hele verkiezing een theatershow is en dat hij ver verheven is boven de gewone regels die voor ieder ander gelden.