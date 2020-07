Hugo de Jonge onder druk door Tweede Kamer! ‘Volgen van RIVM-richtlijnen heeft bij verpleeg- en thuiszorg geleid tot sterfgevallen’

Onderzoek van Nieuwsuur heeft ertoe geleid dat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge flink onder druk is komen te staan. Daaruit blijkt namelijk dat het volgen van de RIVM-richtlijnen, in het geval van verpleeg- en thuiszorginstellingen, tot besmettingen en dus ook de dood heeft geleid. Desondanks zijn de richtlijnen ook nu nog steeds niet aangepast. De Jonge krijgt dus flink de wind van voren!

“Het gebrek aan bescherming van zorgverleners is de schandvlek van de corona-aanpak van deze regering”, zegt bijvoorbeeld SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

Het ziet ernaar uit dat de reputatie van CDA-zorgminister De Jonge flink geschaad zal gaan worden. Want naast de bevestiging van de vermoedens van incompetentie bij het RIVM, wat al hartstikke fijn is natuurlijk, speelt er ook nog het probleem van de baantjescarrousel en het partijkartel. De CDA-spindoctor Marije van Schaik, die al pro Hugo de Jonge is én tevens 15 jaar werkzaam is voor die partij, heeft de regie gekregen over het evaluatieonderzoek wat betreft het handelen van het ministerie van Volksgezondheid (De Jonge dus!) tijdens de coronacrisis.

Er gaat dus van alles mis bij het RIVM, het ministerie van Volksgezondheid en de samenwerking tussen die twee. Met doden tot gevolg. En de evaluatie van dat debacle wordt door één van De Jonges’ eigen kliekje gedaan! Je kunt toch niet met droge ogen beweren dat dit nog in de geest van de democratische rechtstaat is?! De slager keurt z’n eigen vlees maar het is ook nog eens de schuld van het vlees als het bedorven blijkt, zo lijkt het.