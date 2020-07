CDA-slager keurt eigen CDA-vlees! Spindoctor en Hugo de Jonge-fan evalueert diezelfde CDA-minister over aanpak coronavirus

CDA-spindoctor en Hugo de Jonge-fan Marije van Schaik is de nieuwe kwartiermaker Evaluatie en Verantwoording Covid-19 bij het Ministerie van Justitie (met die andere CDA-minister, Grapperhaus) en mag vanuit daar ook het handelen van Hugo de Jonge gaan evalueren: CDA-slager keurt z’n eigen CDA-vlees!

Baantjescarrousel? De gevestigde politiek die zichzelf maar al te graag in stand houdt? Misschien wel gewoon allebei? Zegt u het maar. Kennelijk ziet niemand er een probleem in dat een CDA-spindoctor even na gaat kijken of een CDA-minister wel goed heeft gehandeld tijdens de coronacrisis.

Kijk dan, dit zijn toch gewoon partijkartel-praktijken:

Marije van Schaick heeft lange carrière binnen het CDA. PA van van min. Grapperhaus, PA van StasVWS Marlies Veldhuijzen van Zanten, CDA fractiemedewerker, en 4 jr *beleidsadviseur VWS*. Denk niet dat ze t CDA-minister Hugo de Jonge erg lastig gaat maken bij de covid-19 evaluatie. pic.twitter.com/X8QWiuGFQ4 — seven (@seven__) July 12, 2020

Nee, dit lijkt echt helemaal nergens op! Wie gelooft er nou dat dit zich eerlijk en objectief zal gaan voltrekken? Daar rolt toch gewoon een rapport uit waarin staat dat het allemaal nieuw terrein was, dat ‘gezien de omstandigheden’ er niet veel beter had kunnen worden gehandeld en dat men ‘met de kennis van nu’ wellicht andere beslissingen had gemaakt? Je kunt dat rapport nu al praktisch dromen volgens mij.

Schaamteloos wordt dit gewoon in uw gezicht gewapperd, er wordt niet eens meer een geheim van gemaakt. Niemand die er echt wat van zei of aan de bel heeft getrokken. Dan kom je zelf zeker niet meer aan zo’n functie, dat zal het zijn.

Nou mooi dat hier even wat licht op wordt geschenen. Laat zien dat ook bij het CDA de bezem er eens flink doorheen moet (en dat Baudet dus nog steeds best wel een punt heeft).