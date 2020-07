Idioot! Jongerenorganisatie van Groenlinks roept op tot boycot racismedebat: ‘racisme is geen mening maar een feit!’

De politieke jongerenorganisatie van GroenLinks, DWARS genaamd, doet de naam eer aan. Zij roepen op tot een boycot van het racismedebat op NPO1, want over racisme ga je niet in debat. ‘Racisme is namelijk een feit en geen mening!’ Gelukkig willen deze geradicaliseerde communistjes nog wel “in gesprek”…



DWARS kreeg de uitnodiging om deel te nemen aan het racisme ‘debat’ op @NPO1

Racisme is geen mening, racisme is een feit. Wij gaan graag in gesprek hierover, maar niet in debat. Daarom sluiten wij ons aan bij de oproep om dit debat te boycotten. https://t.co/CBj4uzq3dO… — DWARS (@DWARS) July 10, 2020

Kijk toch eens aan. DWARS staat volledig achter de Black Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet en al die andere half tamme bewegingen die strijden tegen racisme, discriminatie, ongelijkheid of een andere vermeende maatschappelijke kwaal. En waar die organisaties op zich allemaal een daadwerkelijk probleem aanstippen, hebben ze nogal eens de neiging om het probleem uit te vergroten en het ineens overál achter te gaan zien. Discussie is dan niet meer mogelijk, want nooit zullen ze eens toegeven dat ze aan het overdrijven zijn. En wie dat wél probeert, wordt verstoten van de groep: je deugt niet hard genoeg.

Die totalitaire trekjes van de door die groepen bedreven identiteitspolitiek, zien we nu dus ook bij DWARS terug. Ze willen geen debat, want dat veronderstelt dat zij het eventueel fout zouden kunnen zien, maar willen wel in gesprek. Wat eigenlijk betekent dat het gesprek al snel voorbij is zodra je tegen ze ingaat. Zij zijn immers de (dominant blanke groep) experts op het gebied van slachtofferschap en de armoedige positie van de (vooral gekleurde) minderheden.

‘Luister naar mij want ik heb gelijk. Doe wat ik zeg en toon berouw’, dat is de boodschap van DWARS. Stalin zou trots zijn!