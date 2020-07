Jerry Afriyie in Trouw: ‘Moeten er doden vallen om van Sinterklaas een feest voor alle kinderen te maken?’

Jerry Afriyie, de man die altijd klaagt dat hij en andere gekleurde mensen systematisch worden tegengewerkt, mag onbekommerd zijn woord doen in Trouw. Maar hij maar weer eens laat zien dat hij toch vrij labiel is. Grootheidswaanzin voor twee, dat zou de conclusie moeten zijn na het lezen van het interview.

Afriyie is van mening dat de zwarte gemeenschap in Nederland vogelvrij is verklaard, dat men alles met hen mag doen. Helaas wordt dit niet gesteund door de feiten, het is niet zo dat de zwarte gemeenschap slachtoffer is van anti-zwart geweld of iets dergelijks.

Interessant. De @TheRebelThePoet zoekt deze grens dus op; het geweld importeren en centraal stellen. pic.twitter.com/TSt0RSGmJ8 — Erik de Vlieger (@EWdeVlieger) July 26, 2020

Op sociale media was het onbegrip al groot. Want hoe is het mogelijk dat Afriyie zo veel onzin mag verkondigen in een interview? Verder viel het vooral op dat Afriyies toon steeds harder wordt. Wellicht omdat hijzelf steeds minder relevant wordt, hij wordt links en rechts ingehaald door jongere prominenten vanuit de BLM-hoek, die een nog zieliger of interessanter verhaal verkondigen.

In het interview werden flink wat rare dingen gezegd. Afriyie is van mening dat Derksen had moeten worden ontslagen, al was het maar om een statement te maken: grappen maken op televisie mag niet als je blank bent. Het meest opvallende wat Afriyie in het interview zegt is dat hij meent dat de zwarte gemeenschap compleet verwaarloosd wordt in Nederland. Dat niemand hen beschermd. Beetje aparte opmerking aangezien er tal van sociale wetgeving, subsidies en andere overheidsinitiatieven bestaan die dit soort gemeenschappen – en andere groepen en klassen – moeten helpen. Hij loopt gewoon complete kolder te verkopen.

Johan Derksen – de man die overal schijt aan heeft en niet eens zijn excuses wilde aanbieden – had ontslagen moeten worden, al was het maar omdat de volgende persoon die zo’n ‘grap’ wil maken zich misschien nog een keer bedenkt. Iemand zei laatst tegen me: ‘Maar denk je dan echt dat het racisme verdwijnt als Zwarte Piet wordt afgeschaft?’ Nee, natuurlijk niet, maar het is ook niet zo dat er na het plaatsen van stoplichten nooit meer ongelukken zijn gebeurd. Er moet een norm gesteld worden. Die is er nu nog niet. We zijn onbeschermd. Je kunt met zwarte mensen doen en laten wat je wil.

Verder denkt Afriyie vaak aan zijn rol als ‘martelaar’. Hij is van mening dat er mensen moeten sterven om het Sinterklaasfeest inclusief te maken.

En kijk dan eens naar de honderden comments die ik krijg als ik iets over die zwarte strijd op Twitter zet. Ze zien mij en anderen die institutioneel racisme willen uitbannen als het kwaad dat uitgeroeid moet worden… Soms zeggen ze dat ik het over mezelf afroep, maar ik kan je dit zeggen: het martelaarschap kan me gestolen worden. Daar zit ik echt niet op te wachten. Een tijdje geleden zat ik in de voortuin van een medevrijwilliger. Een man herkende me en stak zijn hand op. Ik groette terug. Hij zei gelezen te hebben dat mijn gezin door iemand van ‘Pegida-Noord’ met de dood werd bedreigd en hoe verschrikkelijk hij dat vond. Geef niet op, zei hij. En: ‘They can kill the dreamer, but not the dream’. Moet het echt zo ver komen? Dat er dodelijke slachtoffers vallen omdat ik, en velen met mij, van het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen wil maken?”