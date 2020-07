Johan Derksen heeft een zwak voor Henk Otten: ‘Lijstduwerschap niet uitgesloten!’

Als het aan senator Henk Otten ligt wordt Johan Derksen het paradepaartje van zijn nieuwe partij met ex-50PLUSSER Henk Krol. Derksen zou namelijk de nieuwe Partij voor de Toekomst aan een zeteltje moeten helpen. De besnorde bruller liet weten dat hij wel een zwak heeft voor Otten…

Derksen en Otten waren beiden te gast bij NPO Radio 1. Otten gaf aan dat hij “uitgebreide gesprekken” had gevoerd met Johan Derksen. Zeker vanwege “zijn leeftijd en standpunten” geeft Derksen aan een bondgenoot te zijn van FVD-dissident Otten. “Ik heb een zwak voor die Otten, omdat hij op een bijzonder onheuse wijze behandeld is door Baudet”, aldus de veelbesproken bromsnor.

Een prominente rol binnen de nieuwe partij van Henk Otten en voormalig 50-PLUSSER Henk Krol is dan ook niet uitgesloten volgens Derksen:

“Ik wil me nou niet meteen halsoverkop in de politiek storten. Ik heb al onrust genoeg veroorzaakt in dit land, lijkt me.”