Kabinet stemt in met aangepaste, maar vooral sterk afgezwakte coronawet

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een aangepaste versie van de originele en haast dictatoriale coronawet. Zo krijgt de politie in het nieuwe voorstel niet langer de mogelijkheid om de huiskamer in te banjeren om te kijken of iedereen zich wel aan de wet houdt. Ook de corona-app is niet langer onderdeel van het nieuwe wetsvoorstel. En dat is maar goed ook!

De coronawet moet de noodverordeningen die nu al van kracht zijn, gieten in wetgeving zodat ze ook voor langere tijd van kracht kunnen zijn. Tevens geeft het de maatregelen een juridische basis.

Althans, dat was het oorspronkelijke doel. De eerste versie van het wetsvoorstel was een regelrecht dictatoriale wet, passend bij zo’n beetje iedere politiestaat die we kennen of ooit hebben gekend. Één van de grootste problemen was het feit dat agenten de mogelijkheid zouden krijgen om ‘achter de voordeur’ te kunnen komen, om te checken of mensen zich wel aan de anderhalve meter-regels zouden houden. Te zot voor woorden natuurlijk.

En het hele onderwerp ‘corona-app’ is ook geschrapt. Hartstikke mooi, want dat zou telecombedrijven en toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens anders verplichten om gebruikersgegevens te moeten opslaan. Moet je niet willen natuurlijk!

Dat zijn twee belangrijke stappen, maar er is nog geen woord gerept over de kritiek op de coronawet vanuit hoogleraar staatsrecht Wim Voermans, die zegt dat de wet de minister van Volksgezondheid te veel macht geeft. Die zou namelijk naar behoeven de coronaregels kunnen aanscherpen of versoepelen.

“De minister kan een jaar lang bij decreet besturen en maakt dat de Kamer niet kan meepraten over het coronabeleid”, aldus Voermans.

Als dat niet is aangepast is de kans behoorlijk klein dat het de beide Kamers gaat overleven. Dat is toch absurd?