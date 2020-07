Kanye West houdt eerste verkiezingsbijeenkomst: kritisch tegen porno en wil abortus ontmoedigen

Is het een ijdele poging om zijn albumverkoop flink te laten stijgen, of is Kanye ‘Ye’ West er heilig van overtuigd dat hij instaat is om president te worden van de Verenigde Staten? Wie zal het zeggen? Afgelopen nacht hield West zijn eerste rally. Het was er een van uitersten: kritische opmerkingen over het Amerikaans systeem werden afgewisseld met hysterische momenten.

Over abortus had West een bijzonder standpunt: hij is niet tegen abortus, maar wil het ontmoedigen. Volgens West maken vrouwen te vaak de verkeerde keuzes vanwege financiële redenen. Daarom wil West juist geld investeren – waar hij dit vandaan haalt weet niemand – in jonge, zwangere vrouwen om zo het abortuscijfer naar beneden te halen.

Wholesome ending between Kanye and Jordan ❤️ What the media won't show you: pic.twitter.com/yGXyFugzvV — Phella (@PhellaDaFam) July 19, 2020

Ook is West kritisch tegen porno, iets wat de gedachten van veel mensen zou corrumperen.

Of West überhaupt verkiesbaar zal zijn in een staat is nog spannend. West heeft diverse deadlines voor kwalificaties in tal van staten al gemist. Gisteren probeerde hij zijn volgers op Twitter aan te sporen om een handtekening te plaatsen voor deelname in South Carolina.

If you're a voter in South Carolina, please sign this petition to place me on the ballot Sponsored by Ye 2020 https://t.co/ZURvTEW9ee pic.twitter.com/Z9tdq0eG9c — ye (@kanyewest) July 18, 2020

Of het nu een ‘serieuze’ poging is, of een poging om zijn ‘naam’ nog bekender te maken is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het flink wat aandacht genereert.