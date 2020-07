Klassenjustitie gaat gewoon door in Nederland: Koning hoeft miljoenen niet terug te betalen.

Na een aflevering van Zembla in mei kwam het koningshuis voor de zoveelste keer negatief in het nieuws. In plaats van dat we het probleem eindelijk eens aanpakken, blijft de overheid ons koningshuis in bescherming nemen. Ze doen namelijk niks fout. Dus al die miljoenen die verspeeld worden hoeven ze ook niet terug te betalen. De koning sluit ieder najaar het bosgebied bij Apeldoorn af voor het publiek, volgens Zembla om ongestoord te kunnen jagen. De minister ontkent dit.

De koning krijgt subsidies voor het beheer van het Kroondomein Het Loo, maar tegen de geldende regels in Nederland sluit hij het bos voor het publiek langer dan eigenlijk mag. Maar omdat het de koning betreft, mag dit uiteraard gewoon volgens de overheid. Alle andere terreinbeheerders moeten bijna het hele jaar het bos openhouden, maar ons koningshuis mag naar willekeur bepalen wat ze er mee doen.

Dit alles gebeurt onder het mom van ‘faunabeheer’, maar de Zembla-aflevering liet al eerder zien dat dit complete nonsens is. In het verleden gebeurde dit om de prinsjes wat vertier te geven.

Diverse hoogleraren spreken schande, en menen dat dit een geval is van juridische belazerij. Maar minister Schouten meent dat er niks verkeerd is gedaan.

,,De subsidie is zorgvuldig verstrekt en ik zie geen enkele grond om tot terugvordering over te gaan’’