Koop alvast maar die mondkapjes! ‘Viroloog Ab Osterhaus pleit voor mondkapjesplicht’

Er valt geen ontkomen aan, het ziet ernaar uit dat we vroeg of laat een vorm van een mondkapjesplicht gaan krijgen. De roep voor een mondkapjesplicht wordt steeds groter, zowel onder burgers, virologen en jawel burgemeesters. Wie slim is, speelt hier alvast op in! Op radio Rijnmond verkondigde viroloog Ab Osterhaus dat het kabinet serieus moet overwegen om een mondkapjesplicht in te voeren.

Osterhaus ziet liever vandaag nog dan morgen een mondkapjesplicht. Men komt erachter – nadat De Hond hier al maanden voor waarschuwt – dat aerosolen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van het virus. Naast een beschermende werking zou een mondkapjesplicht ook een symbolische werking hebben; men zou zich eindelijk weer aan de anderhalve-meter-regelgeving gaan houden aldus Osterhaus.

“Mondkapjes werpen een extra barrière op. Het virus zal met een bepaald percentage dalen als je mondkapjes verplicht stelt. Het biedt niet honderd procent bescherming, maar het draagt daar wel aan bij”

Ook is Osterhaus van mening dat het contactonderzoek van de GGD moet verscherpen. Man en macht moet gaan werken om de ‘hotspots’ te ontdekken. Dit kan alleen door het opschalen van de GGD-capaciteit. Iets waar Aboutaleb in Rotterdam werk van moet maken. Op dit moment kent Rotterdam een grote stijging van het aantal besmettingen.

“Zet daar heel zwaar op in. Dan kan je het virus als het ware het land uit drijven. De kosten die je daarmee bespaart, wegen op tegen een landelijke lockdown, of een regionale lockdown.”