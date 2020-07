Mannenhater Jesse Klaver: ‘Witte heteromannen staan 100-nul voor’

Nu de Black Lives Matter-beweging meer aanhang krijgt onder bepaalde groepen binnen de samenleving was het wachten op de linkse partijen die meegaan in de holle retoriek van dit anti-blanke-sentiment. In plaats van dat linkse partijen met een inhoudelijk programma komen om uit de naderende economische crisis te komen, besteden ze liever hun tijd aan identitair gebrabbel. Zo ook Klaver, die graag alle blanke mannen generaliseert.

Opperfeminist Jesse Klaver mocht opdraven bij het Parool. Hier kreeg hij vrijuit de kans om met zijn links-identitaire gebrabbel een nieuw dieptepunt te bereiken. Klaver is van mening dat alle ‘witte, heteroseksuele mannen’ 100 punten voor staan op andere mensen. Een vrij bijzondere opmerking wel, en nogal generaliserend. Want wat te denken van al die blanke mannen/gezinnen die al decennia naar de voedselbank gaan of onder de armoedegrens leven. Gelooft Klaver daadwerkelijk dat ook deze mensen geprivilegieerd zijn?

“Achter die vraag die je stelt gaat een hele wereld schuil: dat mijn vader en moeder misschien wel bij elkaar waren gebleven, dat ik mét een vader was opgegroeid. Dus voor die achternaam had je misschien wel andere dingen teruggekregen. Maar het is evident dat je met een Marokkaanse achternaam gewoon minder kansen hebt in dit land. Als je een witte, heteroseksuele man bent in de westerse wereld, dan sta je echt 100-nul voor.”

In het interview zegt Klaver verder dat GroenLinks expres mensen van kleur op de lijst zet. Op de vraag van de journalist of dit dan ook niet etnisch profileren is geeft hij een ontwijkend antwoord. Ineens is onze democratie ‘wit’ – newsfact voor Klaver: helaas klopt het dat het concept ‘democratie’ een Westers product is, maar daarmee is het niet ‘wit’ of iets dergelijks.

“Ik ga niet mee in die veronderstelling. De hele democratie is onwijs wit. Wij waren één van de eerste partijen met, zeg maar, nieuwe Nederlanders op de lijst. GroenLinks heeft een lijsttrekker met een biculturele achtergrond. Maar het kan een stuk diverser. Het gaat om gelijke kansen, ik heb net geconstateerd dat er in Nederland geen gelijke kansen zijn voor mensen met een migratieachtergrond. Ik vind het belangrijk dat die mensen dat wél krijgen.”

Ik denk dat Klaver het verschil tussen ‘gelijke kansen’ – die verankerd zijn in onze grondwet – en ‘gelijke uitkomsten’ niet begrijpt. Hedendaagse neo-marxisten halen de termen ‘gelijke kansen’ en ‘gelijke uitkomsten’ wel vaker doelbewust door elkaar. Echter moeten we deze twee toch echt scheiden. Gelijke kansen krijgt IEDEREEN in deze samenleving.