Markuszower(PVV) over hypocriet kabinet: “Massa-immigratie versterkt antisemitisme”

Vandaag werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het probleem van het antisemitisme. De VVD en CU hebben een nota ingediend hierover, echter moet Gidi Markuszower hier niks van hebben. Het kabinet is juist medeschuldig aan de groei van het antisemitisme in Nederland. Mede door de massa-immigratie en het blindeloos volgen van de VN zijn juist oorzaken van de groei van antisemitisme volgens Markuszower.

Het indien van deze nota is alleen maar voor de bühne aldus Markuszower. Vrij harde woorden, maar er zit een kern van waarheid in. Al jarenlang volgt het kabinet trouw de koers van de VN. Een organisatie die niet bepaald ‘Israël-vriendelijk’ kan worden genoemd. Sterker nog, het lijkt er soms op alsof ze expres Israël proberen te benadelen.

Onder andere vanwege deze reden moeten we de nota van de VVD en CU niet al te serieus nemen. Het zijn voornamelijk mooie beloftes die heel stoer klinken, maar in de praktijk niks zullen voorstellen. Markuszower is dus heel stellig in zijn mening over de beloftes van de coalitie-partijen.

Ondertussen benadrukt Gert Jan Segers dat men dit initiatief serieus moet nemen. Het is nu tijd om te laten zien dat antisemitisme hard moet worden aangepakt. Hij wil dat de politiediensten beter opgeleid worden om dit soort problemen aan te pakken.

Segers vond het schandalig dat de politie de vernieling van het restaurant HaCarmel zag als ‘vernieling’ terwijl het vrij duidelijk te zien was dat het ging om een anti-Israël-statement.