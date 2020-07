Maurice de Hond: Voer de mondkapjesplicht intelligent in, met belonen in plaats van straffen

De stijging van het aantal besmette personen in Nederland is nog heel overzichtelijk (zeker als we rekening houden met het feit dat het aantal uitgevoerde testen duidelijk stijgt). Ik beschrijf dat in dit blog.

Als ik echter de ontwikkelingen volg in het nieuws, waardoor velen het gevoel krijgen dat de dreiging van een forse tweede golf op kort termijn groot is, acht ik de kans aanzienlijk dat we in Nederland ook de verplichting van mondkapjes gaan invoeren. Als we dat doen raad ik sterk aan om dat op een intelligente manier te doen. Gekoppeld aan het echte dreigingsniveau en gebaseerd op belonen in plaats van straffen.

Het effect op de volksgezondheid, economie en samenleving zal daardoor positiever zijn.