Minister Carola Schouten bang voor confrontatie met boze boeren: Breekt werkbezoek af!

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft woensdag haar werkbezoek aan de provincie Zeeland voortijdig afgebroken. De Veiligheidsregio vond het onverantwoord dat Schouten naar Kamperland zou afreizen omdat boze boeren zich daar hadden verzameld om haar op te wachten.

Schouten is met haar norse landbouwbeleid niet geliefd onder de boerenarbeiders en dus leek het geen goed plan om de minister voor een legertje boze hooivorken te stationeren.

Toen Schouten, de Veiligheidsregio en de politie dan ook vernamen dat er boeren naar de plek van haar werkbezoek waren afgereisd, werd in allerijl besloten om weer rechtsomkeert terug te rijden naar Den Haag.

Minister Schouten heeft vandaag een werkbezoek aan #Kamperland na ons advies afgezegd. Op locatie was een groep boeren aanwezig. Er werd gevreesd dat het bezoek niet ordentelijk zou verlopen. Daarom heeft de minister besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) July 8, 2020

Het was sowieso een onrustige dag van boerenprotesten. In Drenthe werden tientallen boeren gearresteerd omdat zij met hun tractoren opnieuw een wegversperring hadden veroorzaakt, deze keer bij een afvalverwerkingsbedrijf. Dinsdag was het nog onrustig in Noord-Brabant.

De boeren zijn kwaad op Schouten vanwege een veevoermaatregel die per 1 september in werking zal treden. Op die datum gaat de maximaal toegestane hoeveelheid eiwit in krachtvoer voor koeien omlaag om de uitstoot van stikstof (in dit geval afkomstig van ammoniak) te reduceren.