Politie schaalt op: gaat boeren op snelweg direct beboeten

De politie in Oost-Brabant gaat ‘opschalen’, zoals dat heet. Na de vorige boerenprotesten vinden ze het daar wel mooi geweest. Ze gaan daar nu alle boeren die zich op de snelweg bevinden, direct beboeten en wegsturen.

De boeren verspelen langzamerhand steeds meer hun goodwill volgens mij. Eerder vandaag werden er twee boerenjongens van 17 en 20 opgepakt omdat ze op de marechaussee inreden. Niet echt de meest briljante strategie, maar dat viel samen met de steeds vaker voorkomende onaangekondigde protestacties vanuit de boeren. Daar gaat de overheid ook niet bepaald lekker op, en dan gaan ze dus ‘opschalen’.

Ik hoop dat de boeren zich verder een beetje gedeisd kunnen houden. En daar bedoel ik niet mee dat ze maar op moeten geven, hun mond moeten houden of moeten stoppen met demonstreren. Maar op deze manier aandacht blijven vragen, dat kon wel eens tegen ze gaan werken. Dat doet het nu eigenlijk al.

De politie hoeft maar een paar keer in te grijpen en kan daarna zeggen dat het toekomstige protesten niet vertrouwt en ernstige zorgen heeft over of de veiligheid wel kan worden gegarandeerd. ‘Want wie weet wat voor gekke doldwaze boeren er wel niet op af kunnen komen? Er hoeft er maar één tussen te zitten!’ De verantwoording is niet heel moeilijk om te verzinnen, zullen we maar zeggen.