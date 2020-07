Mona Keijzer over anti-Forumhouding De Jonge: ‘Ik snap niet zo goed van Hugo dat hij Forum uitsluit’

Vanavond gaan de stembussen open voor CDA-leden om te stemmen op hun mogelijke lijsttrekker. Vandaag kreeg Mona Keijzer nog een kans om uit te halen naar concurrent Hugo de Jonge. Ze snapt niet waarom hij nu al ‘nee’ zegt tegen een regering met Forum, terwijl hij wel heeft samengewerkt met Leefbaar Rotterdam op lokaal niveau.

Er zijn zeker kansen voor Keijzer, ze is vrij populair binnen en buiten de gelederen van het CDA. Afgelopen verkiezingen wist ze een CDA-record te boeken qua aantal voorkeurstemmen.

,,Ik heb in 2017 laten zien dat ook niet-CDA’ers op mij stemmen. Veel voorkeursstemmen, 165.000. Dat is nooit vertoond in de geschiedenis van onze partij met alle hotshots die op twee hebben gestaan. Dat is de platte politieke afweging. Maar het is ook belangrijk, omdat ik vind dat er te veel wordt gepolariseerd op de flanken. Ik wil verbinden.”

Het meest opmerkelijk aan Keijzer is dat ze vooraf niet de deur al sluit voor Forum voor Democratie. Dit zou volgens haar ook een domme zet zijn, hiermee lever je jezelf uit aan linkse partijen. Iets wat het CDA absoluut niet moet willen volgens haar.

,,PVV hebben we geprobeerd in 2010. Daar hebben we eerder van gezegd: dat doen we niet meer. Forum is in die zin nieuw. Het is niet verstandig om ze van tevoren uit te sluiten. Ook Hugo heeft met Leefbaar samengewerkt, in Rotterdam. Dus dat snap ik niet zo goed van Hugo, dat hij nu Forum uitsluit. Dan zeg je tegen de linkse partijen: alsjeblieft, hier ben ik, waar moet ik gaan zitten? Dat vind ik niet slim.”

Toch laat ze door sluimeren dat haar voorkeur niet naar Forum uit gaat. Ze vindt de partij niet stabiel genoeg, en ook denkt ze graag aan de ‘internationale reputatie’.

,,Nou heeft u een relevant punt, u heeft een internationaal punt te pakken. Dat maakt dit ook zo moeilijk. We zijn voor onze welvaart afhankelijk van het buitenland: import, export, doorvoer. Dat is ook een aspect waarom regeringsdeelname van FvD moeilijk is. Zij pleiten voor een nexit. We moeten niet door de vorm van de regering internationaal in problemen komen. Dat is echt een punt van aandacht. Dat geeft ook maar weer eens aan hoe verschrikkelijk het is hoe Baudet zich geregeld positioneert. Dat staat mijlenver van me af.”

Het belooft een interessante strijd te worden tussen Omtzigt, Keijzer en De Jonge. Alle drie staan ze voor een ander geluid van het CDA. We zullen deze week zien welke kant de leden van het CDA graag aan het roer hebben.