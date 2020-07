Nederland na tien jaar Mark Rutte: we zitten met z’n allen in een ‘asylum run by lunatics’

Leve de gelovigen, we gaan dansend ten onder! “We hebben te maken met een incompetente en ontspoord politiek systeem dat zich laat manipuleren door talloze belangengroepen die dat systeem in een wurggreep hebben weten te krijgen en hun eigen redenen hebben om de chaos waarin we leven in stand te houden en te stimuleren… We zitten met z’n allen in een ‘asylum run by lunatics’. Het tijdperk van ieder voor zich is aangebroken aangezien er geen overheid meer is die in staat is voor ons allen te zorgen… We gaan dansend ten onder”, aldus klinisch psycholoog Carl Fink. Frits Bosch vindt dit een sterke tekst. Het weerspiegelt de situatie waarin ons land verkeert na tien jaar Mark Rutte is. In feite geldt dit voor het hele Westen.

Hoe kan het zo zijn? Hoe kan het zijn dat VVD bij de genoemde chaos toch op 42 zetels virtueel staat?! Het antwoord is simpel: omdat dit is wat men wil. Dit wil men! Dit voelt goed. Ik spreek jonge mensen met een goede baan, met jonge kinderen. Ze willen hun kinderen per se niet op een blanke school maar op een gekleurde school. Prima. Hoe meer ze verdienen hoe steviger ze deze mening hebben. ‘Maar waarom dan, Joke en Wim’? Joke en Wim: “Wij vinden dat de school divers moet zijn want onze hele maatschappij is dat. Afriyie zegt, “ieder die tegen de Dam bijeenkomst is, is een racist”, en daar zijn we het mee eens. Akwasi zegt: “Als ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk in zijn gezicht.” … Ieder jaar als ik Zwarte Piet zie, voelt dat als een klap in mijn gezicht. “. “Dat was een mooie bewogen speech!”.

Hoe meer men verdient en hoe hoger de positie is, des te schuldiger men zich voelt. Paul Polman is daar sterk voorbeeld van. Hij is jarenlang topman van Unilever geweest en heeft 12 miljoen per jaar verdiend. Unilever is een bedrijf dat niet inzit over onderdrukking op palmboomplantages. Hij is nu klaar daar en gaat zijn schuldgevoel inlossen. Hij gaat de wereld redden en zijn gekleurde medemens helpen.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Het antwoord is simpel: indoctrinatie. Maar hoe kan dit dan? Het zijn verder weldenkende mensen. Wel, ze voelen zich diep van binnen superieur aan gekleurde mensen en daar voelen ze zich schuldig over. Dus knielen ze. Ze knielen misschien niet letterlijk, zoals de Democraten in de VS, maar wel figuurlijk. Ze zijn allen deelgenoot van dezelfde zelfhaat religie. Ze voelen zich daarin verbonden en daarin gesterkt. We hebben gelijk want we zijn met velen die allen dezelfde mening hebben, “white privilege”.

Hoogleraar geschiedenis Leo Lucassen, Universiteit Leiden, vertelt in het FD over immigratie. Wat hij te melden heeft kan ik dromen. Hij zegt al jaren hetzelfde, totaal niet verrassend. Telkens komt hij met dezelfde mantra’s: “immigratie is van alle tijden” en “laat immigranten ongehinderd tot ons komen”. Wat dit met het welzijn van ons land betekent hem geen biet. Want hij is diepgelovig marxist. Ook oud-communist Paul Scheffer is diepgelovig marxist. Feiten glijden langs hen af . Ze willen het niet weten. Wegkijken of ontkennen en schelden, daar zijn ze heel goed in. Dat krijg je als je diepgelovig bent. Je wilt niets horen wat je geloof in twijfel zou kunnen trekken.

Het christendom is van ons heengegaan, maar de zucht naar religie is gebleven, een kwartslag gedraaid. Journalisten zijn de nieuwe dominees. We zien wat ze zeggen. We horen wat ze ons voorhouden en wat ze in ons brein pompen. We laten het als “Gods woord in een ouderling” naar binnengaan en we zeggen: Amen!! Hosanna! En dan knielen we. En we plunderen. En we bekladden beelden. En we halen naambordjes weg. En we willen Zwarte Piet weg. En we trekken beelden omver en we moorden. En we liegen. En we zeggen dat het de schuld is van “Extreem rechts” (Ian Buruma in NRC), terwijl iedereen weet dat het in de VS Antifa is.

In de VS is de situatie nog veel slechter dan in Europa. De Grote Kloof is daar nog wijder en dieper. Er zijn daar nog veel meer diepgelovigen, maar dan wel heel militant. Mocht Donald Trump herkozen worden, dan moeten we een burgeroorlog in de VS beslist niet uitsluiten. Mocht Joe Biden gekozen dan moeten we ook dan een burgeroorlog niet uitsluiten. Het gaat daar nu al op het randje. Ik zie het van kwaad tot erger worden, die oude heks van Nancy Pelosi doet haar best. “Women power. We can do it! ?”

En de EU? Ook in deze club zijn diepgelovige lieden die het vooral goed met zichzelf voor hebben. De EU heeft nog nooit een belofte ingelost. Stel China zou Taiwan aanvallen, wat mogen we dan van de EU verwachten? China boycotten? Welnee. Als Trump Taiwan verdedigt, dan verwacht ik dat de EU per definitie het tegenovergestelde doet. De EU haat Trump. Mark Rutte, Angela Merkel, Macron haten Trump. Ik heb in Nederland nog nooit iemand iets positief over Trump horen zeggen. Wat hij ook doet, het is altijd verkeerd. De EU laat niets horen over China’s onderdrukking in Hong Kong, de Oeigoeren, de Tibetanen. Als het om een grote aanbesteding van electrische bussen gaat worden ze wakker. Terwijl iedereen weet dat we door de Chinezen met staatssteun besodemieterd worden, moet voor goedkoperen Chinese bussen gekozen worden ten koste van VDL. De provincie laat de keuze voor de Chinese bussen aan Keolis. Deze diepgelovige EU steunt doodleuk een land wat van onderdrukking een sport maakt.

