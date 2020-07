Nederlandse ‘noodrem’ in EU-akkoord herstelfonds stelt niets voor, geld gaat toch naar de Green Deal

Nederland gaat betalen, en flink ook. Maar, zo wordt ons verzekerd, ‘er zit een noodrem op!’ Maar hoe concreet en effectief is die ‘noodrem’ eigenlijk? Experts zetten daar nogal grote vraagtekens bij.

Zoals het er nu op lijkt gaat een bedrag van 750 miljard uitgekeerd worden aan EU-lidstaten, in de vormen van giften en leningen. De noodrem lijkt op hoe we in Nederland de gemiddelde klachtenprocedure ervaren. Ieder land kan bezwaar aantekenen tegen het uitkeren van geld. Die specifieke subsidie wordt dan even opgeschort en moet vervolgens ‘uitputtend besproken’ worden op een volgende bijeenkomst van regeringsleiders. Nergens in dit stuk van het akkoord worden de woorden ‘veto’ of ‘unanimiteit’ genoemd.

Om de details mag dus gebakkeleid worden, zolang de hoofdgeldstroom maar kan blijven pompen. En welke regeringsleider gaat er straks om een paar honderd miljoen hier, en een miljardje daar, zeuren? Helemaal geen één, omdat ze zelf ook miljarden willen blijven ontvangen. Of denk je dat Italië een klacht tegen Frankrijk in gaat dienen omdat zij vinden dat het geld niet goed gespendeerd zal gaan worden? Dan kun je er toch donder op zeggen dat Frankrijk vervelend terug gaat doen?

En dan dít ook nog: hoogleraar ondernemerschap en detailhandel Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen: “Maar het geld in het herstelfonds gaat grotendeels niet naar de getroffen sectoren, zoals het toerisme, maar naar de green deal en digitalisering. Daar kunnen ook projecten uit komen die de economie versterken, maar dat is geen gegeven.”

Nederland sponsort dus in feite gewoon windmolens en zonnepanelen voor Italië, Spanje en eigenlijk de rest van Europa. En als kers op de taart hebben we nu geen veto meer, toppie!