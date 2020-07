Nieuwe beerput bij Belastingdienst! Jacht op fraudeurs inkomstenbelasting zorgde voor tienduizenden gedupeerden

De toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is nog niet afgewikkeld of er duikt alweer een nieuwe affaire op, dit keer betreft het mogelijke fraudeurs bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Geen etnisch profileren dit keer, maar desondanks alsnog tienduizenden gedupeerden!

Bij de kinderopvangtoeslagaffaire werden potentiële fraudeurs eruit gepikt middels een algoritme. Ergens in het verhaal kwam de factor ‘etniciteit’ aan bod, want dit bleek toch een redelijk goede voorspeller te kunnen zijn. En daar ging het (vooral) mis. Want er was nog helemaal niets bewezen en toch werd men al als dader aangemerkt.

Dat lijkt hier bij deze nieuwe affaire ook te zijn gebeurd. En net zoals bij de kinderopvangtoeslag, moest men ook hier maar bewijzen dat men onschuldig is. En om het nog moeilijker te maken: aangeleverde documenten verdwenen, het bewijs was niet voldoende en er werd ook niet duidelijk gemaakt wat men dan wél moest aanleveren om weer als onschuldige burger te worden gezien. Het algoritme pikt de potentiële raddraaiers eruit en de medewerkers bij de Belastingdienst doen alsof dit het woord van God is.

De Kamer vreest nu dus een nieuwe episode bij de Belastingdienst en wéér gaat het om dat algoritme en de houding van de medewerkers tegenover de informatie die daar uitrolt. Ik weet niet of er nog meer afdelingen zijn die daar gebruik van maken, maar ik zou maar snel iedere afdeling (of misschien zelfs ministerie) eens héél goed doorlichten. Maar gelukkig zijn Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) daar al druk mee bezig:

“Behalve ‘project 1043’ zijn er in de afgelopen jaren ook nog andere antifraudeprojecten binnen de Belastingdienst geweest. Deze kregen afkortingen mee als Gebo, KEF en CAF. Omdat het bij de toeslagenaffaire soms wel twee jaar duurde voordat de Kamer gevraagde stukken kreeg, willen Omtzigt en Leijten nu dat het kabinet alle informatie over alle al bekende en nog onbekende fraudeprojecten bij de Belastingdienst naar de Kamer stuurt.”