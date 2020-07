Nogal Wiebes! Het blijft beven in Groningen: Derde aardbeving in slechts een week tijd…

In de nabije omgeving van ’s lands aardbevingshoofdstad Loppersum is opnieuw een aardbeving geweest. Midden in de nacht is er in het buurtschap Startenhuizen een aardbeving gemeten met een kracht van 2.3 op de schaal van Richter.

Het lijkt maar niet op te houden in de provincie Groningen, want de aardbeving van vannacht was alweer de derde (!) in een week tijd.

Recente aardbeving in Nederland: op 2020-07-19 om 02:07:52 UTC (04:07:52 NL) vond bij #Startenhuizen een #aardbeving plaats met een magnitude van 2.3 (reviewed). https://t.co/x8GolaWKgY pic.twitter.com/9GFVctaChh — KNMI (@KNMI) July 19, 2020

Afgelopen dinsdag maakte de getroffen provincie zelfs kennis met de zwaarste aardbeving in Nederland van dit jaar. Toen vond er een beving plaats met een kracht van 2.7 in Loppersum.

Ondertussen zijn er al meer dan 800 meldingen van schade binnengekomen vanuit Groningen, de meest recente aardbeving daar nog niet eens bij opgeteld.