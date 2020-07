Noord-Afrikanen slaan Enschedese homo’s in elkaar, COC kijkt liever weg: ‘Homofobie in Twente, ligt aan de opvoeding!’

Begin juni trok dit incident op een notoire locatie in Enschede de aandacht. De daders waren Noord-Afrikanen. Dat zijn ze in die buurt namelijk vrijwel altijd. Maar dát mag je natuurlijk niet zeggen! En dat vind het COC ook, die kennelijk liever de daders beschermt dan de eigen doelgroep!

Context: Enschede Noorderhagen

Wat zich in Enschede in de buurt van de Jumbo in Noorderhagen en de Korte Hengelosestraat misdraagt, is vrijwel uitsluitend (Noord-)Afrikaans volk, met wat drugsverslaafde Duitsers her en der. Maar het zijn structureel de gekleurde minderheden daar die de meisjes nafluiten, de homo’s in elkaar meppen en het loverboycircuit in zo’n beetje de hele regio springlevend houden. Ik loop er vrijwel dagelijks (ook ’s avonds!) langs.

Feit: Allochtonenprobleem

In de gevallen van (dreiging van) geweld, aanranding en een algeheel onveilig gevoel bij veel vrouwen in die buurt, werd het beestje gewoon bij de naam genoemd. Bij de meest recente aanval op een homo net zo:

“Volgens Bas zijn het bijna altijd jongens met buitenlandse roots, die schelden. „Geen Jantje, Pietje of Klaasje.” De mannen (…) spraken ook met een buitenlands accent. Zijn zus: “(…) Ik vind dat ook de buitenlandse gemeenschap aan zet is. Zij moeten binnen hun gemeenschap het debat voeren dat je respect moet hebben voor homoseksuelen. Dat je vrouwen niet zomaar uit kan schelden voor hoer.”

Het andere geval betreft enkele Syrisch-orthodoxe jongeren, die opmerkelijk genoeg met klem benadrukten dat de geaardheid van hun slachtoffer er niets mee te maken had. Die zijn (terecht) bang dat het af zou geven op de hele gemeenschap. Zij weten namelijk ook donders goed dat ze er op aangekeken zullen worden (etnische verschillen herkennen is als vaardigheid bij de gemiddelde Enschedeër niet heel sterk ontwikkeld, laten we maar zeggen). Wat er dan wél speelt is nog onduidelijk. Maar opvallend is het wel.

Wegkijken en deugen!

Maar wat nog veel opvallender (en veel erger) is, is het feit dat het COC nu spreekt van ‘homofobie in Twente’, alsof er geen duidelijke groep aan te wijzen valt. Ondanks het feit dat alle recente nieuwsberichten over dit onderwerp, allemaal wezen naar allochtonen met een Noord-Afrikaans uiterlijk.

En nu wil het COC dus dat er ingezet wordt op preventie. ‘Opvoeding’ is het toverwoord. En natúúrlijk is het ook een probleem dat heteroseksualiteit nog altijd de norm is. Dus laten we vooral heel Twente gaan leren dat het oké is om anders te zijn en dat iets niet perse de norm hoeft te zijn of te blijven alleen omdat 90 procent van de bevolking die indruk maar blijft wekken. En die kut Turkjes, Marokkaantjes, verdwaalde Congolezen en verloren Somaliërs, die elkaar alleen maar verder opstoken in ronduit abject gedrag? Die blijven dat gewoon doen zoals ze al jaren hebben gedaan. Het COC houdt dat met zo’n ‘advies’ gewoon in stand en heeft liever dat ú leert dat hun gedrag verkeerd is. Want die groep aanpakken, da’s toch veel te eng nu!

Ik snap oprecht niet wie zich als LHBT’er nog gesteund kan voelen door het COC, want dit is gewoon wegkijken.