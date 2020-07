NPO-dj Mischa Blok: ‘Word al hele leven uitgescholden voor kutchinees door mensen met migratie-achtergrond!’

NPO-presentatrice Mischa Blok heeft vandaag veel opzien gebaard door zich los te maken uit de politiek-correcte kramp van de publieke omroep, en aan te geven dat discriminatie in Nederland heus geen probleem is van alleen “white supremacism“. Als Aziatische Nederlander krijgt zij het vooral voor de kiezen van allochtonen, zo verklapt ze op Twitter.



Het is moeilijk te geloven dat deze vrouw bij NPO Radio 1 werkt, maar het is toch wel écht waar. Mischa Blok heeft wel wat te zeggen op de via het NPO verspreide antiracisme-evangelie, waarin kolonialistische witte Nederlanders alle schuld krijgen toegeschoven voor institutioneel racisme en andere narigheid. Blok weet wel het één en ander van racisme, als Nederlander van Aziatische afkomst. Ook zij wordt al meer dan veertig jaar verrotgescholden en krijgt nare bijnaampjes naar haar hoofd geslingerd.

Maar, zo benadrukt ze, niet van neo-VOC witte Nederlanders. Integendeel:

“Ik word al mijn hele leven uitgescholden voor ‘kutchinees, loempia of sambalbij’ en vele Aziatische Nederlanders met mij. Dit gebeurt vooral door mensen met een migratie-achtergrond. Onbegrijpelijk, maar helaas de realiteit.”

Blok kreeg een hoop reacties op haar tweet, onder meer van andere Nederlanders met een Aziatische migratie-achtergrond die haar verhaal hartstochtelijk beamen. Sommige sneuneuzen dachten dat ze lollig waren en gooiden er nog maar een keer een “kutchinees” in, gewoon om te laten zien dat ze wandelende zakken hooi zijn. Maar ze kreeg ook veel bijval, en daar is ze dankbaar voor:

“Dankjulliewel voor alle reacties, variërend van ‘eindelijk iemand die het hardop zegt’ tot ‘kutchinees naar iemand roepen is gewoon humor’ en alles ertussenin. Er was bijval, onenigheid, boosheid. Maar we hebben gediscussieerd en zolang er discussie is, is er beweging.”