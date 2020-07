Oepsie! ‘RIVM en ministerie van Volksgezondheid raakten te veel vermengd’

Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving Jet Bussemaker vindt dat het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) teveel vervlochten is geraakt met elkaar. De halfgare beleidsadviezen, vaak gestoeld op achterhaalde kennis of door het ronduit negeren van feiten, wordt kennelijk door meerdere organisaties gezien voor wat het is.



De onafhankelijkheid van het RIVM wordt ook door hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries in twijfel getrokken, die zegt: “Je vraagt je nu toch af: hoe onafhankelijk zijn ze en hoeveel laten ze zich beïnvloeden door de mensen op het ministerie omdat die mensen graag iets willen horen?”

Nou, volgens mij is inmiddels wel duidelijk dat het RIVM haast volledig mee buigt met wat men op het ministerie graag wil horen. De mondkapjes in het ov, het laag houden van de testcapaciteit, het niet testen van essentieel personeel, de onvoldoende bescherming voor datzelfde personeel. Zomaar een greep uit de fratsen waar het RIVM zonder slag of stoot in mee is gegaan. Viel allemaal wel mee, of het was niet nodig.

En weten we de economische motieven nog die het RIVM mee liet wegen in hun advies over 24 uur klachtenvrij zijn en weer aan het werk kunnen? Terwijl er toen al duidelijk was dat men wel twee weken na klachtenvrij te zijn, nog steeds andere mensen zou kunnen aansteken.

Uit stukken waarover Nieuwsuur beschikt blijkt dat schaarste doorslaggevend was in het verdeelsysteem van beschermingsmiddelen door de overheid. Zorgkoepels vermoeden dat de richtlijnen ongewijzigd bleven omdat die moesten passen bij de schaarste. “En daarmee is niet zozeer de veiligheid van de zorgmedewerker als vertrekpunt genomen, maar blijkbaar een bestaande politieke keuze”, zegt Hans Buijing, bestuurder van branchevereniging Zorgthuisnl.

Schaarste die er helemaal niet was, of hooguit snel weer op te lossen was. Belangrijk detail. Het RIVM en het ministerie van VWS vallen toch compleet door de mand?